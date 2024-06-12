Кто это сделал? В университетском парке нашли мертвым экзотическое животное, растет число отказов от редких питомцев

На прошлой неделе общество получило сообщение от случайного прохожего, который отдыхал на скамейке в парке на территории университета и вдруг заметил экзотическое животное, лежащее за скамейкой. Сравнительно быстро человек понял, что животное мертво, и сообщил об этом в общество защиты животных.

По мнению общества, это варан, который вышел на улицу явно не по своей инициативе. „Мы не знаем, почему это экзотическое животное попало на территорию Таллиннского технологического университета таким образом, но наверняка заботливый хозяин не оставил бы лежать в парке своего даже уже умершего друга. „Общество оповестило людей в социальных сетях и запросило информацию у всех, кто знает, кому могло принадлежать животное. Инфотелефон общества: 526 7117, info@loomakaitse.ee, также вы можете написать им в социальных сетях.

„Помочь животному уже невозможно, но такое поведение, конечно, ненормально. Поэтому мы обратились в полицию для выяснения обстоятельств“, - рассказали зоозащитники. Поскольку в университете есть камера наблюдения, обращенная к парку, помощь была запрошена и оттуда.

Ежегодно в Общество защиты животных поступают сотни дел, связанных с экзотическими домашними животными. „К сожалению, случаи выбрасывания экзотических животных на улицу становятся все более распространенным явлением“, - сказала представитель общества Гейт Карураху. „Проблемы с содержанием экзотических животных зачастую возникают именно потому, что люди недостаточно хорошо знают этих зверей. Как правило, обеспечить подходящую для вида среду чрезвычайно сложно и требует времени и сил“.

Поскольку в Европе торговля экзотическими животными регулируется лишь в нескольких странах списком разрешенных к содержанию видов животных, Карураху говорит, что ввоз таких животных является относительно свободным и неконтролируемым. „Поэтому подобные случаи, вероятно, будут происходить и впредь“, - считает она.

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