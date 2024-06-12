В пятницу суд вынесет решение по иску Катрины Лехис против Союза фехтования Эстонии

Правление Союза фехтования Эстонии приняло решение не включать Катрину Лехис в состав сборной для участия в чемпионате Европы, который состоится на следующей неделе. В понедельник Март Паринд, адвокат, представляющий интересы Лехис и ее фехтовальный клуб Le Glaive, подал в Харьюский уездный суд ходатайство о первоначальной правовой защите в виде наложения на спортивную федерацию обязанности включить Лехис в состав сборной. Суд вынесет решение в пятницу.