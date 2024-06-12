12.06.2024, 18:00
В пятницу суд вынесет решение по иску Катрины Лехис против Союза фехтования Эстонии
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ФОТО: | Delfi Meedia
Правление Союза фехтования Эстонии приняло решение не включать Катрину Лехис в состав сборной для участия в чемпионате Европы, который состоится на следующей неделе. В понедельник Март Паринд, адвокат, представляющий интересы Лехис и ее фехтовальный клуб Le Glaive, подал в Харьюский уездный суд ходатайство о первоначальной правовой защите в виде наложения на спортивную федерацию обязанности включить Лехис в состав сборной. Суд вынесет решение в пятницу.
Как сообщили сегодня Delfi в Харьюском уездном суде, решение по иску Лехис будет принято в пятницу. Лехис, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото, сначала подала заявление об обеспечении иска, прежде чем подавать иск.
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