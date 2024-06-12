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12.06.2024, 18:00

В пятницу суд вынесет решение по иску Катрины Лехис против Союза фехтования Эстонии

 
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Николай Новосёлов, Катрина Лехис и Индрек Мадар
Николай Новосёлов, Катрина Лехис и Индрек Мадар
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Правление Союза фехтования Эстонии приняло решение не включать Катрину Лехис в состав сборной для участия в чемпионате Европы, который состоится на следующей неделе. В понедельник Март Паринд, адвокат, представляющий интересы Лехис и ее фехтовальный клуб Le Glaive, подал в Харьюский уездный суд ходатайство о первоначальной правовой защите в виде наложения на спортивную федерацию обязанности включить Лехис в состав сборной. Суд вынесет решение в пятницу.

Как сообщили сегодня Delfi в Харьюском уездном суде, решение по иску Лехис будет принято в пятницу. Лехис, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото, сначала подала заявление об обеспечении иска, прежде чем подавать иск.

Вийвика Сиплане, пресс-секретарь Харьюского уездного суда, отметила, что содержание иска Лехиса оспаривает решение правления Федерации фехтования об исключении спортсменки из состава участников чемпионата Европы и содержит просьбу принять новое решение, согласно которому Лехис войдет в состав сборной.

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