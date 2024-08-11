По Европе прокатилась серия краж старинных книг. Почему ворам так нравятся Пушкин и Гоголь?(11)
Весной 2022 года из библиотеки Тартуского университета исчезли восемь редких книг. Теперь известно, что кража книг была делом рук международной группировки, которая промышляла и в других странах Европы. Пропали книги и из библиотеки Таллиннского университета. Этот случай уникален как для прокуратуры, так и для полиции.
Бека Цирекидзе — 46-летний мужчина с залысинами и аккуратно подстриженной бородой — в то майское утро, когда у дверей его рижской квартиры оказалось четверо вооруженных полицейских, только что вышел из душа.
Бека Цирекидзе был совершенно не похож на преступника.
Напротив, он походил на ученого. Цирекидзе родился в Боржоми, изучал историю, работал в одном из университетов Грузии, написал — по его собственному утверждению — несколько романов.
У Цирекидзе был билет Союза писателей Грузии. Он — отец шестерых детей и дедушка шестерых внуков. В разводе.