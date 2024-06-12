Politico: Каю Каллас называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы европейской дипломатии

Ожидается, что лидеры стран ЕС формально одобрят список кандидатов на встрече 17 июня, а окончательно утвердят их на саммите в конце месяца. Источники Politico предупреждают, что до этого момента ситуация еще может измениться.

По данным собеседников издания, свои должности с большой вероятностью сохранят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии и спикер Европарламента мальтийка Роберта Метсола. Обе они представляют Европейскую народную партию (EPP), у которой по итогам выборов будет крупнейшая фракция в ЕП (186 мест из 720). Кандидатуру Метсолы при этом утверждают непосредственно депутаты, а не лидеры Евросоюза.

На смену бельгийцу Шарлю Мишелю во главе Европейского совета, ожидают в Брюсселе, придет Антониу Кошта, до недавнего времени занимавший пост премьер-министра Португалии. Политик представляет социал-демократов — вторую по величине фракцию в Европарламенте (135 депутатов), также входящую в коалицию. Как пишет Politico, у Кошты хорошие отношения и с фон дер Ляйен, и с неформальным лидером европейских либералов, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Помешать ему могут проблемы на родине — в ноябре прошлого года Кошта покинул должность главы правительства, которую занимал девять лет, из-за подозрений в коррупции. За прошедшие восемь месяцев португальская прокуратура так и не предъявила экс-премьеру никаких обвинений и не раскрыла подробности дела, но расследование продолжается. Это может вызвать противодействие в первую очередь северных стран, которые в этой ситуации склонны поддержать кандидатуру датского премьер-министра Метте Фредриксен.

Наименьшая определенность, утверждают источники Politico, есть по поводу нового главы европейской дипломатии. Сейчас эту должность занимает испанский социал-демократ Жозеп Боррель. Если коалиция в Евпропарламенте сохранится, то пост перейдет представителю ее третьего участника — либерального альянса Renew (79 кресел в новом созыве).