Йоханнес Эрм, мог стать футболистом, но выбрал легкую атлетику и стал чемпионом Европы в многоборье

В начале марта Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Глазго. Несколько месяцев спустя он стал чемпионом Европы в десятиборье.

Йоханнес Эрм или, как его называют близкие, Юсс родился 26 марта 1998 года в Тарту. Спорт давно стал семейной традицией в семье Эрм. Отец Андрес — многократный чемпион Эстонии по современному пятиборью, а дядя Йоханнеса Тынис — трехкратный чемпион мира по велоориентированию.