Другие виды
12.06.2024, 17:16

Йоханнес Эрм, мог стать футболистом, но выбрал легкую атлетику и стал чемпионом Европы в многоборье

 
Эстонский десятиборец Йоханнес Эрм
Эстонский десятиборец Йоханнес Эрм
ФОТО: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Leah Kohring | Scanpix

Эстонский десятиборец Йоханнес Эрм завоевал историческую золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, набрав 8764 очка. Кто же он, новый чемпион Европы?

В начале марта Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Глазго. Несколько месяцев спустя он стал чемпионом Европы в десятиборье.

Йоханнес Эрм или, как его называют близкие, Юсс родился 26 марта 1998 года в Тарту. Спорт давно стал семейной традицией в семье Эрм. Отец Андрес — многократный чемпион Эстонии по современному пятиборью, а дядя Йоханнеса Тынис — трехкратный чемпион мира по велоориентированию.

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