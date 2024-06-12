12.06.2024, 17:16
Йоханнес Эрм, мог стать футболистом, но выбрал легкую атлетику и стал чемпионом Европы в многоборье
ФОТО: | Scanpix
Эстонский десятиборец Йоханнес Эрм завоевал историческую золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, набрав 8764 очка. Кто же он, новый чемпион Европы?
В начале марта Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Глазго. Несколько месяцев спустя он стал чемпионом Европы в десятиборье.
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