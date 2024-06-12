МНЕНИЕ | Андрей Терехов: „Для старшего поколения Ратас танцует, а для молодежи пилит видосики в ТикТоке“
Приход Юри Ратаса в партию Isamaa стал для меня сюрпризом. На перемене я посмотрел новости в телефоне и удивился: „Ничего себе, Юри в итоге переходит в Isamaa!“ К Ратасу, еще когда он находился среди центристов, я относился хорошо. С помощью своих социальных сетей он сумел создать имидж политика, близкого избирателю, понимающего юмор и тренды молодежи, а также ее нужды и запросы.
Привлечь молодежь ему, безусловно, помог его инстраграм и мемы, которые широко разлетелись по соцсетям. Как отметил Юри, в этих мемах „есть доля правды“. Конечно, его престиж заметно вырос ввиду того, что он - оппозиционный политик, который противостоит, например, введению автоналога, отстаивает интересы жителей Эстонии и придерживается политической линии „от человека, к человеку“.
Ратас - искушенный и опытный политик, но социальные сети и популярность у молодежи помогли набрать ему личные очки, а также в некотором роде предопределили его успех на минувших евровыборах. Молодежь все меньше потребляет информацию через бумажные газеты и электронные новостные и аналитические порталы. Социальные сети намного популярнее, т.к. избиратель и политик легко находят друг друга: избиратель может задать вопросы, а политик - легко и быстро донести свою повестку.
Некоторое время назад я представлял в русских школах проект „Молодежная медиа-лаборатория“, и в разговорах с учащимися выяснил, что общественно-политический контент в основном они потребляют через ТикТок и телеграм-каналы. Традиционная пресса, к сожалению, для некоторых ребят остается недоступна из-за пейвола. Карманные деньги у них, конечно, есть, но как оплатить подписку без помощи родителей - вот в чем вопрос.
Не нужно забывать и про короткие „цепляющие“ видео. В наше время способность концентрироваться на теме сильно упала, возможно, в этом виноват и ускорившийся темп жизни, большое количество разнообразного контента и необходимость делать выбор в пользу того, что интересно. Короткие видео - это отличная возможность получить информацию максимально быстро и по делу. Партии и политики используют ТикТок, это нравится молодежи и очевидно, что это работает на пользу их популярности. Думается, что с приходом Ратаса, активно использующего в своей работе молодежные соцсети, электорат Isamaa станет моложе, учитывая, что новое поколение, выросшее на его видео, уже на местных выборах сможет голосовать.
Мне думается, что для повышения активности молодежи на выборах нам стоит говорить не о снижении возраста голосования и выдвижения, а о том, что наши политики должны стать более человечными, доступными и понятными избирателю способами продвигать свою повестку через удобные инструменты социальных сетей. А также быть патриотами своей страны и сохранять здравый смысл, этим принципам остается верна партия Isamaa.
Именно социальные сети становятся главным инструментом общения политиков и избирателей. Газеты и рубрики мнений как площадки для выступления социально-политических лидеров останутся, но личные странички политиков, на которых они делятся понятным контентом, будут набирать все большую популярность, пока не превратятся в своего рода политические площадки.
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