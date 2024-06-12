МНЕНИЕ | Андрей Терехов: „Для старшего поколения Ратас танцует, а для молодежи пилит видосики в ТикТоке“

Приход Юри Ратаса в партию Isamaa стал для меня сюрпризом. На перемене я посмотрел новости в телефоне и удивился: „Ничего себе, Юри в итоге переходит в Isamaa!“ К Ратасу, еще когда он находился среди центристов, я относился хорошо. С помощью своих социальных сетей он сумел создать имидж политика, близкого избирателю, понимающего юмор и тренды молодежи, а также ее нужды и запросы.

Привлечь молодежь ему, безусловно, помог его инстраграм и мемы, которые широко разлетелись по соцсетям. Как отметил Юри, в этих мемах „есть доля правды“. Конечно, его престиж заметно вырос ввиду того, что он - оппозиционный политик, который противостоит, например, введению автоналога, отстаивает интересы жителей Эстонии и придерживается политической линии „от человека, к человеку“.

Ратас - искушенный и опытный политик, но социальные сети и популярность у молодежи помогли набрать ему личные очки, а также в некотором роде предопределили его успех на минувших евровыборах. Молодежь все меньше потребляет информацию через бумажные газеты и электронные новостные и аналитические порталы. Социальные сети намного популярнее, т.к. избиратель и политик легко находят друг друга: избиратель может задать вопросы, а политик - легко и быстро донести свою повестку.

Некоторое время назад я представлял в русских школах проект „Молодежная медиа-лаборатория“, и в разговорах с учащимися выяснил, что общественно-политический контент в основном они потребляют через ТикТок и телеграм-каналы. Традиционная пресса, к сожалению, для некоторых ребят остается недоступна из-за пейвола. Карманные деньги у них, конечно, есть, но как оплатить подписку без помощи родителей - вот в чем вопрос.