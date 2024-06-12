„Российскую пропаганду можно побороть“. США отменили запрет на поставки оружия „Азову“

Летом 2014 года „Азов“, к которому присоединились многие украинские националисты и члены крайне правых партий, принимал активное участие в освобождении Мариуполя, находившего под контролем сепаратистских формирований так называемой Донецкой народной республики.

В тот момент Украина остро нуждалась в добровольцах, поскольку ее регулярные Вооруженные силы были малочисленны и плохо вооружены.

„Азов“ был создан в 2014 году как добровольческое объединение для защиты от российской армии и сепаратистских группировок, которые частично состояли из граждан России, получали от российских спецслужб оружие и финансирование.

Для украинских чиновников отмена запрета была важна, поскольку они считают, что американское оружие позволило бы „Азову“ более эффективно защищать завод „ Азовсталь “ в Мариуполе в 2022 году, пишут авторы.

„Изменение политики стало очевидным, когда Киев начал летний сезон боевых действий и столкнулся с усиленным давлением российской армии на востоке Украины и на энергетическую инфраструктуру страны“, — сказано в публикации WP.

Отныне бригада будет иметь такой же доступ к помощи США, как и любое другое подразделение украинской армии.

Представитель Госдепартамента отказался рассказать журналистам издания, когда именно был отменен запрет и дошла ли уже до „Азова“ американская помощь.

Washington Post напоминает, что около десяти лет назад США запретили „Азову“ использовать американское оружие, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а в ООН обвинили „азовцев“ в нарушении гуманитарного права.

Речь идет о законе, который был назван в честь сенатора Патрика Лихи и который запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, виновным в нарушении прав человека.

Некоторые правозащитники и западные журналисты выражали озабоченность в связи с идеологией членов „Азова“, в том числе тем фактом, что в качестве символа формирования был выбран знак „идея нации“, похожий на фигуру „вольфсангель“ (ее в том числе использовали гитлеровские войска). В беседах с журналистами члены „Азова“ неоднократно высказывали ультраправые взгляды, отдельные представители озвучивали идеи превосходства белой расы.

Осенью 2014 года „Азов“ стал полком Национальной гвардии Украины и получил статус отдельного отряда спецназа. С тех пор в его составе появилось множество новых военных, не имеющих отношения к первоначальному костяку из крайне правых.

Российские пропагандистские СМИ посвящали „Азову“ многочисленные сюжеты и публикации, власти России пытались использовать обвинения против этого формирование в качестве оправдания вооруженной агрессии против Украины.

Весной 2022 года бойцы „Азова“ вместе с другими украинскими военнослужащими несколько недель в полном окружении защищали завод „Азовсталь“ в Мариуполе. После захвата города российскими войсками несколько десятков „азовцев“ попали в плен. В сентябре 2022 года многие из них, в том числе командиры „Азова“, были освобождены в результате обмена с Россией (в Москву при этом отправился кум Владимира Путина, политик Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене).

Зимой 2023 года „Азов“ переформировали в 12-ю бригаду специального назначения Нацгвардии.

Ветераны „Азова“ также основали еще несколько подразделений ВСУ, в том числе — 3-ю Отдельную штурмовую бригаду, кроме того, они приняли участие в создании националистической партии „Национальный корпус“.

Что по поводу решения США заявили Россия и сам „Азов“

Власти России раскритиковали решение США отменить запрет на поставки оружия „Азову“.