„Российскую пропаганду можно побороть“. США отменили запрет на поставки оружия „Азову“
США сняли запрет на поставку американского оружия 12-й бригаде специального назначения „Азов“ Национальной гвардии Украины. Российские власти ранее включили „Азов“ в список террористических организаций и запретили его деятельность в РФ. Однако Государственный департамент США заявил, что не нашел доказательств причастности „Азова“ к нарушениям прав человека, передает ВВС.
Первой об отмене запрета сообщила американская газета Washington Post. „12-я бригада спецназа Украины „Азов“ прошла проверку на соответствие закону Лихи, которое проводит Госдеп“, — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует издание.
Речь идет о законе, который был назван в честь сенатора Патрика Лихи и который запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, виновным в нарушении прав человека.
Washington Post напоминает, что около десяти лет назад США запретили „Азову“ использовать американское оружие, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а в ООН обвинили „азовцев“ в нарушении гуманитарного права.
Представитель Госдепартамента отказался рассказать журналистам издания, когда именно был отменен запрет и дошла ли уже до „Азова“ американская помощь.
Отныне бригада будет иметь такой же доступ к помощи США, как и любое другое подразделение украинской армии.
„Изменение политики стало очевидным, когда Киев начал летний сезон боевых действий и столкнулся с усиленным давлением российской армии на востоке Украины и на энергетическую инфраструктуру страны“, — сказано в публикации WP.
Для украинских чиновников отмена запрета была важна, поскольку они считают, что американское оружие позволило бы „Азову“ более эффективно защищать завод „Азовсталь“ в Мариуполе в 2022 году, пишут авторы.
Что такое „Азов“
„Азов“ был создан в 2014 году как добровольческое объединение для защиты от российской армии и сепаратистских группировок, которые частично состояли из граждан России, получали от российских спецслужб оружие и финансирование.
В тот момент Украина остро нуждалась в добровольцах, поскольку ее регулярные Вооруженные силы были малочисленны и плохо вооружены.
Летом 2014 года „Азов“, к которому присоединились многие украинские националисты и члены крайне правых партий, принимал активное участие в освобождении Мариуполя, находившего под контролем сепаратистских формирований так называемой Донецкой народной республики.
Некоторые правозащитники и западные журналисты выражали озабоченность в связи с идеологией членов „Азова“, в том числе тем фактом, что в качестве символа формирования был выбран знак „идея нации“, похожий на фигуру „вольфсангель“ (ее в том числе использовали гитлеровские войска). В беседах с журналистами члены „Азова“ неоднократно высказывали ультраправые взгляды, отдельные представители озвучивали идеи превосходства белой расы.
Осенью 2014 года „Азов“ стал полком Национальной гвардии Украины и получил статус отдельного отряда спецназа. С тех пор в его составе появилось множество новых военных, не имеющих отношения к первоначальному костяку из крайне правых.
Российские пропагандистские СМИ посвящали „Азову“ многочисленные сюжеты и публикации, власти России пытались использовать обвинения против этого формирование в качестве оправдания вооруженной агрессии против Украины.
Весной 2022 года бойцы „Азова“ вместе с другими украинскими военнослужащими несколько недель в полном окружении защищали завод „Азовсталь“ в Мариуполе. После захвата города российскими войсками несколько десятков „азовцев“ попали в плен. В сентябре 2022 года многие из них, в том числе командиры „Азова“, были освобождены в результате обмена с Россией (в Москву при этом отправился кум Владимира Путина, политик Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене).
Зимой 2023 года „Азов“ переформировали в 12-ю бригаду специального назначения Нацгвардии.
Ветераны „Азова“ также основали еще несколько подразделений ВСУ, в том числе — 3-ю Отдельную штурмовую бригаду, кроме того, они приняли участие в создании националистической партии „Национальный корпус“.
Что по поводу решения США заявили Россия и сам „Азов“
Власти России раскритиковали решение США отменить запрет на поставки оружия „Азову“.
„Такая внезапная смена позиций Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках“, — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (цитата по агентству ТАСС).
В сообщениях на своих страницах в соцсетях „Азов“ заявил, что посольство США в Украине подтвердило сообщения WP. Бригада приветствовала решение Соединенных Штатов, заявив, что российская пропаганда „получила разрушительный удар“.
„Это стало результатом продолжительной и кропотливой работы, которую военнослужащие „Азова“ систематически вели с деятельностью российской пропаганды“, — сказано в сообщении.
В бригаде добавляют, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысит боеспособность „Азова“, но поможет спасти жизнь и здоровье личного состава.
Источники в „Азове“ сказали Украинской службе Би-би-си, что российская пропаганда начала активно говорить об этом формировании еще в 2014 году. „Тогда вновь созданное добровольческое подразделение не дало россиянам малыми силами захватить Мариуполь, как это произошло с Донецком и Луганском, и установить там пророссийскую власть“, — сказал собеседник Би-би-си.
Решение американского правительства о внесении „Азова“ в черный список было принято в 2015 году, при президенте Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене, а обвинения в нацизме в связи с этим формированием появлялись в мировых СМИ даже весной 2022 года, во время тяжелой обороны „Азовстали“.
Как говорят в бригаде, отмена запрета показала, что „пропаганду, это самое мощное информационное оружие XXI века, можно преодолеть“.