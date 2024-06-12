12.06.2024, 08:31
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн: Мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сборная Эстонии по футболу одержала победу в Кубке Балтии в Каунасе, обыграв в финале Литву. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались эстонские футболисты (4:3).
„Я думаю, вполне разумно сказать, что это первый шаг. Безусловно, есть в чем совершенствоваться. Например, как подбирать состав и так далее. Хорошо, что мы много играли молодежью. Надо сказать, что мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“, — с удовольствием сказал на послематчевой пресс-конференции Юрген Хенн, новый главный тренер сборной Эстонии по футболу.
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