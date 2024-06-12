Футбол
12.06.2024, 08:31

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн: Мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“

 
Юрген Хенн
Юрген Хенн
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сборная Эстонии по футболу одержала победу в Кубке Балтии в Каунасе, обыграв в финале Литву. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались эстонские футболисты (4:3).

„Я думаю, вполне разумно сказать, что это первый шаг. Безусловно, есть в чем совершенствоваться. Например, как подбирать состав и так далее. Хорошо, что мы много играли молодежью. Надо сказать, что мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“, — с удовольствием сказал на послематчевой пресс-конференции Юрген Хенн, новый главный тренер сборной Эстонии по футболу.

Из „Левадии“ за сборную сыграли Карл Андре Валлнер, Михаэль Шённинг-Ларсен, Расмус Пеэтсон и вышедший на замену Эдгар Тур. Вратарь Валлнер внес, пожалуй, наибольший вклад в победу, совершив два сэйва в серии пенальти.

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