Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн: Мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“

„Я думаю, вполне разумно сказать, что это первый шаг. Безусловно, есть в чем совершенствоваться. Например, как подбирать состав и так далее. Хорошо, что мы много играли молодежью. Надо сказать, что мне постепенно начинают нравиться игроки „Левадии“, — с удовольствием сказал на послематчевой пресс-конференции Юрген Хенн, новый главный тренер сборной Эстонии по футболу.