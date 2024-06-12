Исторический момент: Йоханнес Эрм — чемпион Европы в десятиборье

11 июня 2024 года, несомненно, войдет в историю эстонского спорта. Йоханнес Эрм стал вторым эстонцем, который стал чемпионом Европы в десятиборье.

Эрм опередил норвежца Сандера Скотхейма, завоевавшего серебряную медаль, на 129 очков. Француз Макенсон Глетти занял третье место (8606 очков).

Во вторник сборная Эстонии была очень близка ко второй медали, но Расмус Мяги финишировал четвертым в беге на 400 метров с барьерами.

В последний раз Эстония выигрывала две медали на одном чемпионате Европы в 2014 году. Тогда Кантер завоевал серебро в метании диска, а Мяги - в беге на 400 метров. Однако для эстонцев красивая серия продолжилась, начиная с 2012 года, когда ежегодно на каждом чемпионате Европы по легкой атлетике на открытом воздухе была завоёвана одна медаль.

Представители Эстонии ранее четырежды выигрывали золото на чемпионате Европы по легкой атлетике. В 1934 году в Турине в толкании ядра победил Арнольд Вийдинг, а четыре года спустя в Париже - Александр Крек. В 1958 году в Стокгольме Линда Оясту (в девичестве Кепп) вместе с соотечественницами Верой Крепкиной, Нонной Поляковой и Валентиной Масловской выиграла для Советского Союза золото в эстафете 4х100 метров. Последнее европейское золото было завоевано в 1998 году, когда Эрки Ноол победил в Будапеште, набрав в десятиборье 8667 очков.

Если спортсмены Маарьямаа завоевали две золотые медали на чемпионатах мира в этом столетии (метатель копья Андрус Вярник в 2005 году и метатель диска Кантер в 2007 году), то на чемпионатах Европы они до сегодняшнего дня не выигрывали ни одной. Однако Эрм положил конец этим ожиданиям.

Медали Эстонии на чемпионатах Европы по легкой атлетике на открытом воздухе (имя, область, год, место)

Золотые медали

Арнольд Вийдинг, толкание ядра, 1934 в Турине

Александр Крек, толкание ядра, 1938 в Париже

Линда Оясту, эстафета 4 х 100 м, 1958 в Стокгольме

Эрки Ноол, десятиборье, 1998 в Будапеште

Йоханнес Эрм, десятиборье, 2024 в Риме

Серебряные медали