Сын Джо Байдена Хантер признан виновным в суде по делу о покупке оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы(1)
Сын президента США Хантер Байден был признан виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, пишет Euronews.
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден был признан жюри присяжных штата Делавэр виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия.
Присяжных убедили доказательства обвинения в том, что Байден-младший солгал при покупке огнестрельного оружия в октябре 2018 года, когда в специальной форме на право приобретения оружия он ответил „нет“ на вопрос, является ли он наркозависимым.
Как следствие, Байдена признали виновным в подаче ложного заявление при покупке оружия и подтверждении того, что эта информация является правдивой, а также во владении оружия лицом, которое является наркозависмым.
Сам Байден себя виновным не признал.
Сообщается, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена. При этом ранее Джо Байден заявлял, что не подпишет указ о помиловании сына, если того признают виновным.
При этом сразу после вердикта присяжных президент Байден заявил, что „гордится“ сыном.
„Многие семьи, чьи близкие боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, видя, как кто-то, кого вы любите, выходит из ловушки и становится сильным и стойким в выздоровлении. Как я также сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду уважать судебный процесс, пока Хантер подает апелляцию“, - сказал он.
„Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальной частью нашей семьи с любовью и поддержкой. Ничто никогда этого не изменит“, - добавил он.