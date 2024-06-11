Сын Джо Байдена Хантер признан виновным в суде по делу о покупке оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден был признан жюри присяжных штата Делавэр виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия.

Присяжных убедили доказательства обвинения в том, что Байден-младший солгал при покупке огнестрельного оружия в октябре 2018 года, когда в специальной форме на право приобретения оружия он ответил „нет“ на вопрос, является ли он наркозависимым.

Как следствие, Байдена признали виновным в подаче ложного заявление при покупке оружия и подтверждении того, что эта информация является правдивой, а также во владении оружия лицом, которое является наркозависмым.

Сам Байден себя виновным не признал.

Сообщается, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена. При этом ранее Джо Байден заявлял, что не подпишет указ о помиловании сына, если того признают виновным.

При этом сразу после вердикта присяжных президент Байден заявил, что „гордится“ сыном.

„Многие семьи, чьи близкие боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, видя, как кто-то, кого вы любите, выходит из ловушки и становится сильным и стойким в выздоровлении. Как я также сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду уважать судебный процесс, пока Хантер подает апелляцию“, - сказал он.

„Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальной частью нашей семьи с любовью и поддержкой. Ничто никогда этого не изменит“, - добавил он.