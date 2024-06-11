ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (839-й день) | Украина получит первые полтора миллиарда евро доходов от российских активов в июле

Экипаж погиб, заявили в ведомстве. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы республики, на борту были два летчика. В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.

Ночью и утром 11 июня войска РФ совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманская общины. О пострадавших и погибших не сообщается.

За минувшие сутки в Херсонской области под российские обстрелы попали 14 населенных пунктов, включая Херсон. Войска РФ попали в жилые кварталы. Повреждены два многоэтажных дома и 15 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль. Один человек ранен.

10 июня войска РФ 548 раз ударили по Запорожской области, под обстрелы попали 10 населенных пунктов. Две женщины и мужчина ранены во время атаки по Пологовскому району.

В Днепропетровской области войска РФ вечером 10 июня атаковали дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Утром 11 июня Никополь подвергся повторной атаке. В городе повреждены инфраструктурный объект, три частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

В Николаевской области под обстрелы за прошедшие сутки попали село Дмитровка Куцурубской общины, Гороховская община и акватория Очаковской общины. Люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственное здание.

В Харьковской области под обстрелы попали пять населенных пунктов, включая Харьков. Там при обстреле авиабомбами повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля. Один человек погиб, семеро ранены.

За минувшие сутки войска РФ обстреляли территории 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из различных видов вооружений были атакованы 45 населенных пунктов и 31 объект инфраструктуры.

Американское издание The Warzone вечером в понедельник опубликовало спутниковый снимок высокого разрешения, на котором видны следы украинского удара по новейшему российскому истребителю Су-57 на аэродроме Ахтубинск. Ранее удар по аэродрому подтвердили российские источники. Цена одного Су-57, по данным западных СМИ, составляет от 35 до 54 миллионов долларов США.

В Украине заработал первый совместный цех Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту бронетехники. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.По его словам, предприятие позволит быстрее ремонтировать иностранную технику — „и соответственно быстрее возвращать ее на передовую“. Кроме того, в перспективе в открывшемся цехе будут производиться новые образцы бронетехники, отметил министр.

По данным The Washington Post, отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что „Азов“ мог бы эффективнее защищать „Азовсталь“ в 2022 году, если бы у него был доступ к американскому оружию.

В нем говорится, что „Азов“ прошел „проверку Лихи“ — процедуру, названную в честь сенатора Патрика Лихи, который был автором законов, регулирующих предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям и запрещающих поставки в случае грубых нарушений прав человека.

Власти США сняли запрет на поставку американского оружия украинскому „Азову“ , сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Минобороны РФ утверждает, что цель учений — „поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства“.

Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений с тактическим ядерным оружием. „В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия“, — заявили в ведомстве.

Первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов станут доступны для Украины в июле, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Германии. По ее словам, 90% этой суммы пойдет на вооружение, оставшиеся 10% — на восстановление. Ранее стало известно, что страны Евросоюза одобрили план, по которому Украина получит 3 млрд евро прибыли от замороженных активов российского Центробанка двумя траншами в течение этого года. План ЕС предполагает использование прибыли от российских активов, полученной с 15 февраля 2024 года. По итогам года она может составить около 5 млрд евро.

Италия планирует выделить 140 миллионов евро на восстановление Украины — в том числе, разрушенного обстрелом Спасо-Преображенского собора в Одессе. Об этом на конференции сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Другой серьезной угрозой Украине Зеленский назвал атаки РФ по энергообъектам страны. По его словам, Россия уничтожила девять гигаватт мощностей, при том, что прошлой зимой пик потребления был 18 гигаватт.

Сейчас наибольшее преимущество у России в небе, ежедневно войска применяют до 100 управляемых авиабомб, рассказал президент Украины. Он призвал союзников поставлять Киеву больше систем ПВО.

В свою очередь Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил, что Украине нужно минимум семь систем ПВО Patriot. Его слова приводит украинский телеканал Freedom.

Германия передаст Украине третью систему ПВО Patriot. ФРГ также передаст установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в октябре 2022 года поручил провести национализацию имущества людей и организаций, „связанных с киевским режимом“. В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков.

Власти аннексированного РФ Крыма выручили более 2,1 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков , рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Средства ПВО РФ сбили 45 беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 10 реактивных снарядов HIMARS.

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины.

Группировка войск „Днепр“ нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Группировка войск „Восток“ заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Группировка войск „Центр“ улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское ДНР. Российские военные отразили пять контратак ВСУ.

„Южная“ группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка и Раздоловка самопровозглашенной ДНР.

Подразделения группировки войск „Север“ продолжают продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области.

С 2021 года Новиков живет в Киеве. После начала полномасштабного российского вторжения он вступил в территориальную оборону. В России его лишили статуса адвоката и объявили „иностранным агентом“.

Адвокат Леонид Соловьев, представлявший Новикова, передал суду, что его подзащитному „безразлично“ решение суда и обжаловать приговор он не будет, передает Sotavision.

Новикова обвиняют в распространении „фейков“ из-за интервью на ютьюб-канале „Популярная политика“, в котором он говорил об убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области российскими войсками.

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении „фейков“ про армию.

Зеленский в Бундестаге высказался против компромиссов с РФ для остановки войны.

“Мы не передадим эту войну нашим детям, мы её закончим. И мы закончим эту войну на наших условиях. Украинцы заслуживают спокойствия и прекращения войны, которое не оставит сомнений в том, кто победил. Время компромиссов прошло. Всё кончено с тех пор, как Россия начала бомбить наши города“, - заявил президент в Бундестаге.

При этом упомянул падение Берлинской стены.“За год или два до падения Берлинской стены никто не мог ожидать её падения. Сегодня вряд ли кто-то ожидает, что Путин исчезнет, ​​но мы сделаем это вместе“, — сказал Зеленский. Большинство депутатов аплодировали президенту Украины, но оппозиционные „Альтернатива для Германии“ и „Союз Сары Вагенкнехт“ бойкотировали его выступление.

“Мы отказываемся слушать говорящего в камуфляже. Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он находится на своем посту только как воюющий и просящий президент. Но Украине сейчас не нужен военный президент, ей нужен мирный президент, который готов вести переговоры, чтобы умирание прекратилось и у страны появилось будущее“, - заявила председатель фракции АдГ в Бундестаге Алиса Вайдель. А „Союз Вагенкнехт“ заявил, что Зеленский вносит „вклад в крайне опасную спираль эскалации“.

Североатлантический альянс готов оказывать Украине необходимую долгосрочную поддержку, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. „Мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе“, — заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что предстоящий в июле в Вашингтоне саммит НАТО будет посвящен помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

В Риге сегодня впервые проходит саммит стран Восточного фланга НАТО, на котором встречается так называемая „Бухарестская девятка“ (В9). Она была создана в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Сводка Генштаба ВСУ на 16:00 11 июня

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений. Наибольшая активность войск РФ наблюдается на покровском и купянском направлении.

На купянском направлении произошло четыре атаки россиян, из них две — в районах Песчаного и Берестового — продолжаются.

На лиманском направлении ВСУ сдерживают три попытки войск РФ продвинуться вперед. Бои идут возле Грековки и в районе Тернов. Общее количество штурмовых действий россиян на этом направлении за сегодня — 14.

На краматорском направлении украинские военные продолжают отражать атаки противника. Сейчас продолжаются три боя в районах населенных пунктов Часов Яр и Клещеевка. Общее количество российских штурмов на этом направлении возросло до девяти.

На покровском направлении активность войск РФ сохраняется в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Калинового. С начала суток на этом направлении произошло 18 атак.

Кроме того, российские военные начали активнее действовать на ореховском направлении — нанесли три авиаудара по районам сел Пятихатки и Лобково и недалеко от поселка Великая Новоселка.

Минобороны России сообщило о захвате двух населенных пунктов в Луганской и Харьковской областях. „Активными действиями подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны РФ. Российские военные также заявили о нанесении поражения войскам ВСУ в районе Купянска Харьковской области и Невского в самопровозглашенной ЛНР. Украинские военные эти сообщения не комментировали.

Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“ и Би-би-си.

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