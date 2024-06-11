Что произошло с экономикой Аргентины за шесть месяцев работы нового президента?

По прошествии полугода интересно посмотреть, как работает его шоковая терапия.

„Изменения, в которых нуждается наша страна, радикальны, — заявил Милей вскоре после избрания. — Здесь нет места постепенности“.

Тянуть с принятием новых мер президент не стал. Для начала он девальвировал аргентинскую валюту, песо, на 50%, сократил государственные субсидии на топливо и наполовину уменьшил количество министерств.

Быстрое сокращение государственных расходов помогло Аргентине не только избавиться от бюджетного дефицита — разницы между расходами и доходами правительства, — составлявшего в декабре прошлого года 2 трлн песо (примерно 120 млрд долларов), но и привести бюджет к профициту в размере 264,9 млрд песо в апреле этого года.

Апрелю предшествовали еще три профицитных месяца, чего в истории страны не случалось с 2012 года.

Милей, называющий себя либертарианцем, сделал сокращение инфляции своим главным приоритетом. В интервью Би-би-си в прошлом году он назвал ее „наиболее регрессивным налогом, от которого люди страдают больше всего“.

Инфляция действительно замедлилась — если судить по ежемесячным показателям, популярным в странах с высокой инфляцией: в апреле ежемесячная инфляция сократилась до 8,8%, не превысив двузначных цифр впервые с октября, пишет BBC.

Однако в годовом исчислении, считающемся общепризнанным в мировой экономике, в апреле инфляция составила 289,4%. Для сравнения, в Великобритании годовая инфляция сейчас снизилась до 2,3%.

И хотя официальных данных о росте экономики за период, прошедший с момента вступления Милея в должность 10 декабря, еще нет, по некоторым данным, в первые три месяца этого года экономика Аргентины резко сократилась, а потребительские расходы упали.

О других обещаниях, с которыми Милей шел на выборы — например, замена песо на американский доллар и упразднение центрального банка, — президент в последнее время говорит мало.