Правда ли, что в больнице в Полтаве почти не осталось работающих врачей?
В начале июня 2024 года в соцсетях разошлись сообщения, будто из-за мобилизации в одном украинском учреждении здравоохранения дефицит кадров составил 85%. В качестве доказательства приводится фото расписания часов приёма. Мы проверили достоверность этого снимка.
Telegram-канал „Украина.ру“ (124 000 просмотров) в посте, опубликованном 3 июня, так комментирует фотографию: „График приёма врачей в одной из полтавских больниц. Даже без владения украинским языком понятно, что в лечебном учреждении нет 85% специалистов. Они или мобилизованы, или погибли, или сбежали за границу. Понятно, что без их помощи уменьшится и количество проживающих в Полтаве людей. План Зеленского по уничтожению народа Украины в действии“. Авторы некоторых других публикаций экстраполируют дефицит кадров в одной больнице на весь город. Канал „Другая Украина“ (22 000 просмотров) утверждает, что такой график висит в одной из полтавских поликлиник: „Попасть можно к инфекционисту, эндоскописту и проктологу. Других врачей нет: кто полы моет в Европе, а кто подорожник военным на фронте прикладывает“. Канал „Укропский фреш“ (5600 просмотров) уточняет, что эту информацию прислали его подписчики.
По данным TGStat, в Telegram на момент написания этого разбора появилось около 70 подобных записей, которые в сумме набрали более 700 000 просмотров. Например, такие посты опубликовали каналы „Шейх Тамир“ (199 000 просмотров), „Кот Костян — официальный канал“ (85 000), „Open Ukraine | Открытая Украина“ (54 000), „Денаzификатор“ (37 000), „“Спецоперация Z“ | Юрий Подоляка+„ (29 000) и „Колхоз дело добровольное Руслан“ (24 000). Аналогичные публикации встречаются в „Одноклассниках“ (примеры тут и тут), „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) и на новостных сайтах.
Название учреждения, где было сделано фото, не упоминается ни в одной из упомянутых выше публикаций. В верхней части вирусного снимка по-украински указано, что это график работы врачей, согласно которому пациентов действительно могут принять лишь проктолог Мишура З. И., инфекционист Пилко Г. Л. и эндоскопист Пригода О. И.
„Проверено“ выяснило, что все три упомянутых человека — реально существующие врачи. Однако, согласно украинским медицинским сайтам, Зоя Мишура последние несколько лет работала не в Полтаве, а в Киеве. В свою очередь, Ганна Пилко и Олександр Пригода — сотрудники 3-й городской клинической больницы Полтавского городского совета. На сайте электронной системы для пациентов Helsi на странице этого учреждения указаны 42 врача, к большинству из которых можно записаться на приём через онлайн-сервис, а к остальным — через регистратуру на месте.
На странице этой полтавской больницы в Google Maps мы обнаружили загруженное в марте 2019 года фото, которое практически полностью совпадает с вирусным: на нём те же блики, тени и ракурс. Однако в верхней части снимка пятилетней давности указано название медучреждения, а на распространяемой версии оно стёрто. Кроме того, на найденной нами фотографии нет пометок об отсутствующих врачах („ні“) — вместо них указаны имена медиков, к которым можно записаться на приём.
Фактчекеры из проекта „Ґвара медіа“ обратились в 3-ю городскую клиническую больницу Полтавского городского совета с просьбой прокомментировать вирусное фото. Администрация учреждения сообщила, что снимок, как и информация о дефиците персонала ввиду мобилизации, не соответствует действительности. Журналистам также прислали актуальный график работы врачей этой больницы. На этом фото видно, что напротив каждой специальности стоит фамилия и инициалы сотрудника.
Самую раннюю публикацию с подделкой среди тех, что отследило „Проверено“, мы обнаружили в Telegram-канале „Одесское общественное телевидение Z“. Там пост появился 3 июня в 13:20 по московскому времени и набрал более 6000 просмотров. Этот канал уже упоминался в трёх наших разборах — во всех случаях он распространял отредактированные снимки, дискредитирующие президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену.
Таким образом, фотография расписания полтавской больницы, в которой якобы работают лишь три врача, была отредактирована, причём оригинальный снимок был сделан более пяти лет назад. На момент публикации этого разбора в медучреждении не было дефицита персонала, что подтверждают данные онлайн-сервисов, заявления администрации и снимок актуального расписания работы врачей.
Итог: Фейк