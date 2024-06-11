Правда ли, что в больнице в Полтаве почти не осталось работающих врачей?

Telegram-канал „Украина.ру“ (124 000 просмотров) в посте, опубликованном 3 июня, так комментирует фотографию: „График приёма врачей в одной из полтавских больниц. Даже без владения украинским языком понятно, что в лечебном учреждении нет 85% специалистов. Они или мобилизованы, или погибли, или сбежали за границу. Понятно, что без их помощи уменьшится и количество проживающих в Полтаве людей. План Зеленского по уничтожению народа Украины в действии“. Авторы некоторых других публикаций экстраполируют дефицит кадров в одной больнице на весь город. Канал „Другая Украина“ (22 000 просмотров) утверждает, что такой график висит в одной из полтавских поликлиник: „Попасть можно к инфекционисту, эндоскописту и проктологу. Других врачей нет: кто полы моет в Европе, а кто подорожник военным на фронте прикладывает“. Канал „Укропский фреш“ (5600 просмотров) уточняет, что эту информацию прислали его подписчики.