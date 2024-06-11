„Я не думала о смене флага“. Катрина Лехис, отстраненная от участия в чемпионате Европы, пошла в суд против Союза фехтования Эстонии

„Это работа всей моей жизни. Страдает и моя семья, и семья тренера - мы часто бываем вдали от дома. Когда на тебе просто ставят крест, тебя трясет. И это не физическая тряска, а ментальная. Когда элитный спортсмен и так изо дня в день выкладывается по полной, как физически, так и ментально, вы можете себе представить, как это сказывается на психическом здоровье. Что там скрывать, в последнее время мне тоже приходится с этим справляться“, — сказала Лехис на пресс-конференции в клубе Le Glaive в центре T1, после чего разрыдалась.