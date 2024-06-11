Другие виды
11.06.2024, 19:43

„Я не думала о смене флага“. Катрина Лехис, отстраненная от участия в чемпионате Европы, пошла в суд против Союза фехтования Эстонии

 

Правление Союза фехтования Эстонии утвердило состав команды на чемпионат Европы, который пройдет на следующей неделе. Катрина Лехис, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото, не попала в женскую сборную. Вчера Лехис и адвокат Март Паринд, представляющий спортсменку и ее фехтовальный клуб Le Glaive, подали ходатайство в Харьюский уездный суд с просьбой о первоначальной правовой защите Лехис.

Лехис и ее близкие считают, что Союз фехтования Эстонии на протяжении долгого времени мучает ее. Фехтовальщица призналась, что это отразилось и на ее психическом здоровье.

„Это работа всей моей жизни. Страдает и моя семья, и семья тренера - мы часто бываем вдали от дома. Когда на тебе просто ставят крест, тебя трясет. И это не физическая тряска, а ментальная. Когда элитный спортсмен и так изо дня в день выкладывается по полной, как физически, так и ментально, вы можете себе представить, как это сказывается на психическом здоровье. Что там скрывать, в последнее время мне тоже приходится с этим справляться“, — сказала Лехис на пресс-конференции в клубе Le Glaive в центре T1, после чего разрыдалась.

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