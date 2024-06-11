11.06.2024, 19:43
„Я не думала о смене флага“. Катрина Лехис, отстраненная от участия в чемпионате Европы, пошла в суд против Союза фехтования Эстонии
Правление Союза фехтования Эстонии утвердило состав команды на чемпионат Европы, который пройдет на следующей неделе. Катрина Лехис, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото, не попала в женскую сборную. Вчера Лехис и адвокат Март Паринд, представляющий спортсменку и ее фехтовальный клуб Le Glaive, подали ходатайство в Харьюский уездный суд с просьбой о первоначальной правовой защите Лехис.
Лехис и ее близкие считают, что Союз фехтования Эстонии на протяжении долгого времени мучает ее. Фехтовальщица призналась, что это отразилось и на ее психическом здоровье.
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