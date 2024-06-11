ФОТО | Сборная Эстонии по футболу выиграла Кубок Балтии, обыграв Литву в серии пенальти

В первом тайме Эстония больше владела мячом и создавала моменты, но лучший шанс выйти вперед в начале тайма был у Литвы, когда Матас Варейка попал в штангу.

В середине второго тайма Мартин Веткал дальним ударом попал в перекладину. На 82-й минуте Лепик вывел сборную Эстонии вперед, но уже через две минуты Дейвидас Матулевичус ловко обыграл Пеэтсона и восстановил равновесие в счёте. В последние минуты матча хозяева могли выйти вперед, но попали в штангу. Основное время матча завершилось ничьей - 1:1

В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Эстонии, которые выиграли со счетом 4:3

В сборной Эстонии точными ударами отметились Карол Метс, Кевор Палуметс, Марк Андерс Лепик и Мартин Веткал, а единственный пенальти не реализовал Эрик Сорга. Вратарь таллиннской „Левадии“ Карл Андре Валлнер отразил два одиннадцатиметровых удара.

Эстония выиграла Кубок Балтии в пятый раз и во второй раз с момента обретения независимости. Первый раз кубок был выигран в 2020 году. Два года назад победу одержали гости турнира - Исландия.

Третье место заняла сборная Латвии, обыгравшая команду Фарерских островов со счетом 1:0.

Состав сборной Эстонии:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.