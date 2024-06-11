Специальное предложение на Кредит роста – теперь c летней процентной ставкой!

„Благодаря успешному сотрудничеству с Европейским инвестиционным фондом мы теперь можем предложить малым предприятиям еще более выгодные условия по Кредиту роста. Я рекомендую всем предпринимателям, рассматривающим возможность расширения своего бизнеса или открытия нового, обратиться к нам уже сегодня. Кредит роста - наш самый популярный кредитный продукт. Решение по нему принимается быстро, а деньги поступают на счет всего за 2–3 рабочих дня“, – сказал руководитель фирмы Hüpoteeklaen Тоомас Паю.

Кредит роста поможет развитию вашего бизнеса

Кредит роста, выдаваемый под залог недвижимости, придаст сил и обеспечит подъём начинаниям на выгодных условиях. Размер кредита составляет до 25 000 евро, а максимальная продолжительность кредита составляет до 15 лет.

Кредит роста предназначен для новых и действующих микропредприятий с 1–9 сотрудниками, а также оборотом и балансом менее 2 миллионов евро в год. Компания не должна иметь никаких налоговых задолженностей и должна быть представлена отчетность за последний финансовый год.

По словам Тоомаса Паю, большинство эстонских предприятий соответствуют этим критериям. „В Эстонии насчитываются десятки тысяч успешных малых предприятий, которым мы готовы протянуть руку помощи, чтобы они быстрее достигли своих целей. Подать заявку на получение Кредита роста могут и хобби-предприниматели, собственники которых имеют оплачиваемую работу и занимаются предпринимательством параллельно с основной работой, мечтая о том, что однажды их бизнес перерастет в нечто большее“, — сказал Паю.

Подавать заявку на Кредит роста можно для расширения существующего бизнеса или для начала совершенно нового дела. „Если вы подумывали об открытии собственного дела, сейчас самое время развить свою бизнес-идею и запустить ее в жизнь“, – говорит Паю.