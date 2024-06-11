Специальное предложение на Кредит роста – теперь c летней процентной ставкой!
До 31 июля 2024 малые предприниматели, желающие развивать и расширять свой бизнес, могут подать заявку на Кредит роста на еще более выгодных условиях. В рамках специального летнего предложения ко всем, кто ходатайствует о Кредите роста до конца июля, применяется льготная процентная ставка в размере 6,0% + Euribor.
„Благодаря успешному сотрудничеству с Европейским инвестиционным фондом мы теперь можем предложить малым предприятиям еще более выгодные условия по Кредиту роста. Я рекомендую всем предпринимателям, рассматривающим возможность расширения своего бизнеса или открытия нового, обратиться к нам уже сегодня. Кредит роста - наш самый популярный кредитный продукт. Решение по нему принимается быстро, а деньги поступают на счет всего за 2–3 рабочих дня“, – сказал руководитель фирмы Hüpoteeklaen Тоомас Паю.
Кредит роста поможет развитию вашего бизнеса
Кредит роста, выдаваемый под залог недвижимости, придаст сил и обеспечит подъём начинаниям на выгодных условиях. Размер кредита составляет до 25 000 евро, а максимальная продолжительность кредита составляет до 15 лет.
Кредит роста предназначен для новых и действующих микропредприятий с 1–9 сотрудниками, а также оборотом и балансом менее 2 миллионов евро в год. Компания не должна иметь никаких налоговых задолженностей и должна быть представлена отчетность за последний финансовый год.
По словам Тоомаса Паю, большинство эстонских предприятий соответствуют этим критериям. „В Эстонии насчитываются десятки тысяч успешных малых предприятий, которым мы готовы протянуть руку помощи, чтобы они быстрее достигли своих целей. Подать заявку на получение Кредита роста могут и хобби-предприниматели, собственники которых имеют оплачиваемую работу и занимаются предпринимательством параллельно с основной работой, мечтая о том, что однажды их бизнес перерастет в нечто большее“, — сказал Паю.
Подавать заявку на Кредит роста можно для расширения существующего бизнеса или для начала совершенно нового дела. „Если вы подумывали об открытии собственного дела, сейчас самое время развить свою бизнес-идею и запустить ее в жизнь“, – говорит Паю.
Предприятие Hüpoteeklaen позволяет также использовать ипотеку второй очереди при оформлении кредита, что предлагают далеко не все кредиторы. По словам Тоомаса Паю, ипотеку второй очереди часто используют семейные предприятия, которые уже взяли жилищный кредит под залог своей недвижимости, но теперь хотят инвестировать в бизнес.
„Чаще всего Кредит роста используется для приобретения оборудования, инвестиций, покупки помещения для бизнеса, обстановки и ремонта, покупки транспортных средств и приобретения складских запасов“, – сказал Паю.
Воспользуйтесь этой замечательной возможностью, подайте заявку на Кредит роста прямо сегодня!
Выдаваемый на более льготных условиях, чем обычный займ, Кредит роста предлагается микро- и малым предприятиям для расширения бизнес-деятельности, привлечения оборотного капитала и воплощения в жизнь новых идей.
За ходатайства о кредите следует подать заявку и приложить фотографии предлагаемой под залог недвижимости. Кредитное предложение поступит за 1 рабочий день. Льготная процентная ставка Кредита роста в размере 6,0% + Euribor действительна для всех заявителей до 31 июля 2024.
„Цель Кредита роста — помочь компаниям расширяться и расти, отсюда и название кредитного продукта. Мы рады, что в рамках специального летнего предложения до конца июля можем предложить Кредит роста по еще более доступной процентной ставке“, – сказал Паю.
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