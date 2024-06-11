Руководитель Hüpoteeklaen Тоомас Паю: 15 лет работы пролетели как один миг

Мы довольно консервативно подходим к ведению бизнеса и стараемся избегать значительных рисков. Конечно, это во многом тормозит наше развитие, но зато нам не приходится чрезмерно беспокоиться или сокращать людей, даже в условиях таких чрезвычайных ситуаций, как несколько лет назад.

Начать такой бизнес пять или десять лет спустя было бы намного сложнее и рискованнее. Так что оглядываясь назад, можно сказать, что нам удалось выйти на рынок в крайне удачное время.

Успешный стартовый период позволил нам заложить фундамент на будущее, чтобы в дальнейшем позволить себе маркетинговые расходы, набрать персонал и привлечь инвестиции.

Это позволило нам несколько лет проработать в собственной нише, то есть выдавать кредиты под залог недвижимости практически в бесконкурентной среде. В то время было достаточно дать объявление в газету, и клиенты уже обрывали телефонные линии, чтобы взять кредит.

Первые годы существования Hüpoteeklaen оказались крайне интересными. Во многом мы заняли эксклюзивную позицию в своей сфере. На эстонском рынке работали и банки, и небольшие фирмы по выдаче кредитов, которые в условиях кризиса были заняты вопросами проблемных займов.

Мы с самого начала выдавали кредиты под залог недвижимости и сосредоточили свое внимание на эстонском рынке, предоставляя кредитные услуги во всех регионах Эстонии.

В период кризиса скандинавские банки предлагали достаточно суровые условия финансирования; кроме того, они испытывали проблемы на домашних рынках. В то время цены на недвижимость в Эстонии местами упали на 50%. Поскольку банки не сильно стремились выдавать кредиты, это поспособствовало увеличению спроса на другие аналогичные продукты, и мы увидели выгодную возможность для выхода на рынок кредитования.

Наша компания открылась в 2009 году в условиях глубокого экономического кризиса. Помимо меня, в число её основателей входили Эдуард Липавский и Борис Шестериков. Мы втроем обладали большим опытом в области банковского дела и управления недвижимостью.

Примерно такое же количество сделок мы заключаем и с новыми клиентами, которые сотрудничают с нами впервые благодаря информации, полученной по маркетинговым каналам. Если они остаются довольны, то потом и дальше хотят иметь с нами дело.

На сегодняшний день мы ежемесячно заключаем около половины сделок со своими старыми клиентами. Постоянные клиенты знают нас по предыдущим проектам, которые финансировались за счет наших кредитов, и уже имеют положительный опыт сотрудничества. Это означает, что они готовы и дальше обращаться к нам для финансирования новых идей.

Мы стремимся оставаться привлекательными партнерами для новых и уже имеющихся клиентов. Именно укрепление клиентских связей и забота о постоянных клиентах входят в перечень наших основных ценностей и базовых принципов с первых лет существования компании.

Если в первые годы работы компании клиенты находили нас самостоятельно, то позднее мы занялись вопросами собственного позиционирования, чтобы лучше соответствовать потребностям рынка.

Также мы обслуживаем физических лиц, которые преимущественно обращаются к нам за кредитами на ремонт своего жилья или дачи, покупку машины, путешествие, оплату обучения или расходов на лечение.

В нашей компании насчитывается несколько различных клиентских сегментов. Чаще всего к нам обращаются предприниматели, нуждающиеся в небольших займах в сумме до 50 000 евро. Для этого у нас существует продукт под названием Кредит роста , предназначенный специально для микро- и малых предприятий. Он предусматривает более выгодный процент по сравнению с обычной ставкой. Одновременно у нас есть и клиенты, нуждающиеся в многомиллионных кредитах. Это уже более сложные проекты, и мы рады предложить заказчикам оптимальные решения, позволяющие им реализовать задуманное.

Удачным решением оказалось открытие филиалов за пределами Таллинна. В этом году 1 апреля наше тартуское представительство отметило десятилетний юбилей. Поскольку открытие филиала в Тарту привлекло в нашу компанию много новых клиентов, мы решили открыть новые представительства в Нарве и Пярну.

Как Вы могли бы охарактеризовать коммуникацию между компанией Hüpoteeklaen и её клиентами?

За годы работы мы поняли, что самое важное – это люди, причем на любом уровне нашего сотрудничества. Неважно, будь то физические или юридические лица: в любом случае за клиентом стоит человек. Кредитор тоже в первую очередь человек. Это означает, что наша компания не сводится к анонимному общему адресу info@hypoteeklaen.ee или номеру телефона 1203. Уже после первого звонка или письма общение продолжает конкретный сотрудник, которого клиент знает по имени и в лицо. Такая политика много лет отличала нас от других поставщиков кредитных услуг. На сайте Hüpoteeklaen указаны все наши сотрудники, там вы найдете все имена и фотографии. Это осознанный выбор нашей компании. Не менее важный аспект – это забота о своих сотрудниках, чтобы они каждое утро с радостью спешили на работу. Бизнес будет успешным, если им занимаются мотивированные работники, которые по-настоящему увлечены своей работой и получают от неё удовольствие.

Еще один важный принцип нашей бизнес-модели – это простота. Мы предлагаем кредиты под залог недвижимости и осознанно не включаем в свою кредитную политику прочие продукты или услуги. Мы не занимаемся строительством или посредничеством. Мы намеренно делаем основной упор на ипотечное кредитование и не планируем менять направление своей деятельности.

Hüpoteeklaen предлагает своим клиентам быстрые и гибкие кредитные решения. Расскажите подробнее, что это означает.

Hüpoteeklaen является предприятием банковской сферы, которое предлагает кредитные услуги. Мы уже пользуемся большим доверием своих клиентов и нам очень дорога наша репутация.