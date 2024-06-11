В Великобритании осуждены два 12-летних мальчика, которые убили случайного прохожего мачете

12-летние подростки являются самыми молодыми осужденными убийцами в Британии за более чем 30 лет, сообщает Spiegel. Суд счел доказанным, что 13 ноября прошлого года мальчики убили 19-летнего Шона Сисахая. Свою жертву они встретили в парке города Вулвергемптон. Сообщается, что сначала один из преступников без причины толкнул Сисахая, а затем они несколько раз ударили потерпевшего мачете с лезвием длиной 42 сантиметра, нанеся смертельные ранения.

По данным прокуратуры, один из мальчиков часто носил с собой мачете. Позже полиция нашла отмытый от крови нож под кроватью одного из преступников. Оба также искали в интернете статьи о жестоком нападении.

По данным службы новостей BBC, оба мальчика обвинили в преступлении друг друга.

В Англии и Уэльсе уголовную ответственность несут дети от десяти лет и старше. Однако несовершеннолетние отбывают наказание в специальных учреждениях.