Обладатель Кубка Стэнли из Канады подал заявление на получение российского гражданства

В настоящее время 30-летний канадский нападающий выступает в КХЛ за московское „Динамо“. Он перешел в клуб в конце прошлого сезона из минского „Динамо“, пишет РБК-Спорт.

Выбранный в четвертом раунде драфта НХЛ 2012 года, Пакетт провел девять сезонов в Национальной хоккейной лиге, после чего перебрался в КХЛ. Помимо „Тампа-Бэй Лайтнинг“, он выступал за „Каролину Харрикейнз“, „Монреаль Канадиенс“ и „Оттаву Сенаторз“.

Генеральный директор московского „Динамо“ Сергей Сушко сообщил ТАСС, что канадский нападающий команды Седрик Пакетт подал заявление на получение российского гражданства.

„Документы на получение Седриком Пакеттом российского гражданства поданы“, — сказал Сушко.

В минувшем сезоне Пакетт набрал 35 очков в 57 матчах КХЛ.

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