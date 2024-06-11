Обладатель Кубка Стэнли из Канады подал заявление на получение российского гражданства
Канадский хоккеист Седрик Пакетт, выигравший Кубок Стэнли в составе „Тампа-Бэй Лайтнинг“ в 2020 году, подал заявление на получение российского гражданства.
В настоящее время 30-летний канадский нападающий выступает в КХЛ за московское „Динамо“. Он перешел в клуб в конце прошлого сезона из минского „Динамо“, пишет РБК-Спорт.
Выбранный в четвертом раунде драфта НХЛ 2012 года, Пакетт провел девять сезонов в Национальной хоккейной лиге, после чего перебрался в КХЛ. Помимо „Тампа-Бэй Лайтнинг“, он выступал за „Каролину Харрикейнз“, „Монреаль Канадиенс“ и „Оттаву Сенаторз“.
Генеральный директор московского „Динамо“ Сергей Сушко сообщил ТАСС, что канадский нападающий команды Седрик Пакетт подал заявление на получение российского гражданства.
„Документы на получение Седриком Пакеттом российского гражданства поданы“, — сказал Сушко.
В минувшем сезоне Пакетт набрал 35 очков в 57 матчах КХЛ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.