Тяжелая жизнь домохозяйки в оккупированном Риме: почему вам стоит пойти в кино на этот фильм?

Почему-то так получается, что всегда, когда итальянцы снимают кино про свою историю двадцатого века, получается хорошо. Не очень даже важно, сколько времени прошло с момента описываемых событий. Это могут быть снятые по совсем свежим следам „Похитители велосипедов“, или „Птицы большие и малые“, или, вот, описывающие историю с расстояния в восемьдесят лет „Всегда есть завтра“ Паолы Кортелези – дело, вероятно, в том, что ноосферически наработанное коллективное мастерство не пропьёшь.

Паола Кортеллези – итальянская актриса, которая взяла да и сняла свой дебютный фильм про тяжёлую жизнь домохозяйки в ещё оккупированном Риме 1946 года. Жизнь у неё, ясное дело, не сахар. Денег мало, работы много, абьюзивный муж регулярно избивает, семеро (трое, но не важно) по лавкам нуждаются в воспитании, находящийся при смерти тесть капризничает как не в себя.

Но женщина не сдаётся. У женщины есть несколько друзей, есть решимость изменить свою жизнь, есть несгибаемый, несмотря ни на что, оптимизм, и есть Рим вокруг. Рим, прекрасный, что бы время и оккупационные войска с ним не делали, Рим, который, как и завтра, всегда есть, вечный город, что уж там говорить.