Тяжелая жизнь домохозяйки в оккупированном Риме: почему вам стоит пойти в кино на этот фильм?
Кинокритик П.И.Филимонов поделился своей новой рецензией на недавно вышедший в прокат фильм „Всегда есть завтра“.
Почему-то так получается, что всегда, когда итальянцы снимают кино про свою историю двадцатого века, получается хорошо. Не очень даже важно, сколько времени прошло с момента описываемых событий. Это могут быть снятые по совсем свежим следам „Похитители велосипедов“, или „Птицы большие и малые“, или, вот, описывающие историю с расстояния в восемьдесят лет „Всегда есть завтра“ Паолы Кортелези – дело, вероятно, в том, что ноосферически наработанное коллективное мастерство не пропьёшь.
Паола Кортеллези – итальянская актриса, которая взяла да и сняла свой дебютный фильм про тяжёлую жизнь домохозяйки в ещё оккупированном Риме 1946 года. Жизнь у неё, ясное дело, не сахар. Денег мало, работы много, абьюзивный муж регулярно избивает, семеро (трое, но не важно) по лавкам нуждаются в воспитании, находящийся при смерти тесть капризничает как не в себя.
Но женщина не сдаётся. У женщины есть несколько друзей, есть решимость изменить свою жизнь, есть несгибаемый, несмотря ни на что, оптимизм, и есть Рим вокруг. Рим, прекрасный, что бы время и оккупационные войска с ним не делали, Рим, который, как и завтра, всегда есть, вечный город, что уж там говорить.
Мы следим за жизнью Делии, которую сама Кортеллези и играет, сочувственно, но без какой-то обречённости, потому что такова уж её героиня. Даже если сегодня всё плохо, и кажется, что надежды выбраться из тупиковой ситуации нет никакой, всё равно, как и говорит нам название фильма, всегда есть завтра, и что-то может измениться. Или его можно изменить своими руками. Вот, например, к дочери посватался сын зажиточного бизнесмена. И кажется, что этот брак может изменить положение семьи (пусть и необязательно самой Делии). А потом так перестаёт казаться, наоборот, начинает казаться, что дочь ждёт примерно такое же существование, какое досталось её матери, что тот милый мальчик, который сейчас так обаятельно за ней ухаживает, после свадьбы тоже начнёт заниматься рукоприкладством и прочими непривлекательными вещами. Ну так что ж – значит, не бывать этому браку. А способы устроить это у Делии есть. Потому что предприимчивая и находчивая женщина всегда найдёт союзников, стоит лишь посмотреть по сторонам.
Так что фильм „Всегда есть завтра“ - очень оптимистичный. Как-то вот верится, что и на мужа Делия найдёт управу, а если нет, то необязательно с ним оставаться, можно же начать и новую жизнь. И всё у неё будет если не хорошо – потому что всё-таки на дворе 1946 год, и совсем хорошо в то время быть не могло – то хотя бы достойно и с растущей кривой благополучия.
Не знаю, насколько фильм Кортеллези автобиографичен, насколько она опирается в нём на историю своей семьи (мамы? бабушки?), но это очень похоже на личное кино. Личное кино про сильную итальянскую женщину, даже если её малоприятный муж придерживается противоположной точки зрения – но мы не о нём сюда пришли говорить – на фоне Рима, который, повторюсь, хорош в любом виде и в любое время. Даже разбомбленный и порушенный. Такая уж атмосфера у этого города, такой уж там воздух.
А потом неизбежно будет новая жизнь, с избирательным правом для всех и с тоннами дешёвой губной помады – стирай не хочу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.