Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил — с участием Беларуси

В начале мая 2024 года Минобороны России объявило о проведении учений с нестратегическим (тактическим) ядерным оружием в ответ на „провокационные заявления и угрозы“ Запада. 9 мая Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединятся белорусские военные. „Мы ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века“, — говорил Лукашенко, комментируя присоединение белорусских военных к учениям.