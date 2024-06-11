МНЕНИЕ | Москва и Минск готовятся к гибридным операциям в странах Балтии?

Кремль стал регулярно прибегать к активизации дипломатической и военной активности вокруг „Союзного государства“. Однако в мае это направление привлекло даже больше внимания, поскольку, ко всему прочему, добавился фактор применения тактического ядерного оружия, угрожая которым российские власти пытаются послать сигнал странам НАТО. В этом же ключе звучали и заявления со стороны Путина и Лукашенко о Владимире Зеленском, как о „нелегитимном президенте Украины“ в преддверии саммита мира в Швейцарии, сам факт проведения которого явно не выгоден Москве, особенно без приглашения ее представителей на такой саммит.