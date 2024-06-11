Удар пришелся на Париж. Крайне правые заставили Макрона объявить перевыборы, но Европарламент не взяли

Как и предупреждал Delfi, крайне правым захватить ЕП не удалось. Однако, результаты этих выборов уже вызвали политический кризис во Франции и могут вызвать такой же кризис в Германии. В обеих странах правящие партии потерпели сокрушительное поражение. В то же время, избиратели стран Центральной Европы в большинстве своем поддержали центристские проевропейские партии.