11.06.2024, 15:45
Удар пришелся на Париж. Крайне правые заставили Макрона объявить перевыборы, но Европарламент не взяли
ФОТО: | Scanpix
Предварительные результаты выборов в Европарламент (ЕП) показывают, что европейскому избирателю больше надоели либералы и зеленые, чем левые или правые. Некоторым крайне правым он даже готов дать немножко больше шансов пошуметь. Однако это не меняет его стремления держаться за крепкий центр - христианских демократов и социал-демократов, передает Delfi.lv.
Как и предупреждал Delfi, крайне правым захватить ЕП не удалось. Однако, результаты этих выборов уже вызвали политический кризис во Франции и могут вызвать такой же кризис в Германии. В обеих странах правящие партии потерпели сокрушительное поражение. В то же время, избиратели стран Центральной Европы в большинстве своем поддержали центристские проевропейские партии.
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