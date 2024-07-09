На большом экране или в спортбаре: где смотреть последние матчи чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений

На чемпионате Европы в Германии осталось провести всего три матча. 9 июля испанцы сыграют с французами, а 10 июля Англия сыграет с Нидерландами. Финал состоится 14 июля.

На данный момент в Таллинне не планируют организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.

Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола, чтобы насладиться последними матчами чемпионата Европы.

Финал в Old Irish вместе с RusDelfi

Приходите смотреть финал вместе с Delfi, где вас помимо матча ждут викторины, веселые игры и крутые призы!

Двери открываются в 20:30. Вход свободный! Бронирование столиков +372 5333 577.

Рынок Балтийского Вокзала

Balta Kino предлагает жителям Таллинна возможность БЕСПЛАТНО посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране.

OlyBet Bar & Grill (Harju 6)

В данном заведении покажут все оставшиеся матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.

Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.

Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)

Спортивный бар UNIBET также покажет оставшиеся матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.

Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)

В данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении.

O’Learys Kristiine (Endla 45)

Также покажет все последние матчи ЧЕ. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.

Beer Garden (Inseneri 1)

С воскресенья по четверг работает с 12:00 до 23:00, поэтому матчи, которые начинаются в 22:00, увидеть толком не получится. Однако с пятницы по субботу заведение работает до двух ночи, и футбольные болельщики смогут спокойно насладиться футболом.

„Четвертьфинал, полуфинал и финал точно будем показывать. Другие игры - если будут желающие.