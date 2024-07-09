На большом экране или в спортбаре: где смотреть последние матчи чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений
Смотреть долгожданный чемпионат Европы по футболу в огромной компании болельщиков совсем не то же самое, что дома. Холодное пиво, различные закуски, большой экран и невероятные эмоции – то, что делает просмотр матчей в барах таким особенным. Ищете, где можно будет посмотреть заключительные матчи чемпионата Европы? Мы собрали для вас самые популярные заведения.
На чемпионате Европы в Германии осталось провести всего три матча. 9 июля испанцы сыграют с французами, а 10 июля Англия сыграет с Нидерландами. Финал состоится 14 июля.
На данный момент в Таллинне не планируют организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.
Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола, чтобы насладиться последними матчами чемпионата Европы.
Финал в Old Irish вместе с RusDelfi
Приходите смотреть финал вместе с Delfi, где вас помимо матча ждут викторины, веселые игры и крутые призы!
Двери открываются в 20:30. Вход свободный! Бронирование столиков +372 5333 577.
Рынок Балтийского Вокзала
Balta Kino предлагает жителям Таллинна возможность БЕСПЛАТНО посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране.
OlyBet Bar & Grill (Harju 6)
В данном заведении покажут все оставшиеся матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.
Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.
Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)
Спортивный бар UNIBET также покажет оставшиеся матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.
Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)
В данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении.
O’Learys Kristiine (Endla 45)
Также покажет все последние матчи ЧЕ. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.
Beer Garden (Inseneri 1)
С воскресенья по четверг работает с 12:00 до 23:00, поэтому матчи, которые начинаются в 22:00, увидеть толком не получится. Однако с пятницы по субботу заведение работает до двух ночи, и футбольные болельщики смогут спокойно насладиться футболом.
„Четвертьфинал, полуфинал и финал точно будем показывать. Другие игры - если будут желающие.
Поэтому, если вы желаете посмотреть какую-то игру, лучше сделать резервацию, так как мы можем одновременно показать только одну игру“, — сообщили в Beer Garden.
Rotermann City
Где смотреть футбол, не выходя из дома?
Жители Эстонии смогут бесплатно посмотреть последние матчи чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp. Матчи можно увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.
ETV и ETV+ показывает все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч-открытие Евро-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.
Финал, который состоится 14 июля и начнется в 22:00, будет транслироваться одновременно на телеканалах ETV, TV3 и ETV+.
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