Где посмотреть чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи состоятся в 10 немецких городах. Турнир откроет встреча сборных Германии и Шотландии.

На данный момент в Таллинне не планирует организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.

Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола и насладиться предстоящим чемпионатом Европы.

OlyBet Bar & Grill (Harju 6)

В данном заведении покажут все матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а на протяжении всего турнира в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.

Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.

Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)

Спортивный бар UNIBET также покажет все матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.

Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)

В течении целого месяца в данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении. В течение четырех недель болельщики смогут принять участие в коротких тематических викторинах, с помощью которых можно будет отслеживать ход турнира во время чемпионата Европы, а в день финального матча победителям будут вручены призы!

O’Learys Kristiine (Endla 45)

Также покажет все матчи ЧЕ, будет организована футбольная викторина с призами. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.

14 июня:

19:00 Начало викторины

21:45 конец + церемония награждения

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22:00 Германия - Шотландия