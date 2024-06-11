Где посмотреть чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений
Смотреть долгожданный чемпионат Европы по футболу в огромной компании болельщиков совсем не то же самое, что дома. Холодное пиво, различные закуски, большой экран и невероятные эмоции – то, что делает просмотр матчей в барах таким особенным. Ищите, где можно будет посмотреть предстоящий чемпионат Европы? Мы собрали для вас самые популярные заведения.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи состоятся в 10 немецких городах. Турнир откроет встреча сборных Германии и Шотландии.
На данный момент в Таллинне не планирует организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.
Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола и насладиться предстоящим чемпионатом Европы.
OlyBet Bar & Grill (Harju 6)
В данном заведении покажут все матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а на протяжении всего турнира в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.
Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.
Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)
Спортивный бар UNIBET также покажет все матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.
Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)
В течении целого месяца в данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении. В течение четырех недель болельщики смогут принять участие в коротких тематических викторинах, с помощью которых можно будет отслеживать ход турнира во время чемпионата Европы, а в день финального матча победителям будут вручены призы!
O’Learys Kristiine (Endla 45)
Также покажет все матчи ЧЕ, будет организована футбольная викторина с призами. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.
14 июня:
19:00 Начало викторины
21:45 конец + церемония награждения
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22:00 Германия - Шотландия
Участие в викторине принимают команды до 5 человек. Вступительный взнос с человека 5 евро (наличными на месте). Главный приз VIP-стол на полуфинальный матч ЧЕ в O’Learys Kristiine с питанием и безалкогольными напитками. Плюс призы от Tonybet, O’Learys, кинотеатра Apollo, Coca-Cola. Между всеми участниками будет разыграно 3 футбольных мяча ЧЕ. Чтобы зарегистрироваться, отправьте информацию о своей команде и количестве участников организаторам: allenleiten@yahoo.com.
Beer Garden (Inseneri 1)
С воскресенья по четверг работает с 12:00 до 23:00, поэтому матчи, которые начинаются в 22:00, увидеть толком не получится. Однако с пятницы по субботу заведение работает до двух ночи, и футбольные болельщики смогут спокойно насладиться футболом.
Где смотреть футбол, не выходя из дома?
Жители Эстонии бесплатно смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.
Поединки, начинающиеся в 16:00 и 19:00, покажут телеканалы TV3 и TV6.
ETV и ETV+ покажут все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч-открытие Евро-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.
Финал, который состоится 14 июля и начнется в 22:00, будет транслироваться одновременно на телеканалах ETV, TV3 и ETV+.
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