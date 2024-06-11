СМИ: двое граждан Франции пытались пробраться на космодром Байконур, один из них погиб

„Они избрали „классический“ путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо“, — рассказал собеседник агентства, передает „Медуза“.

Не сумев помочь товарищу на месте, его спутник пошел за подмогой. „Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания“, — сказал источник РИА Новости. Никаких других подробностей произошедшего, в том числе имен граждан Франции, собеседник РИА Новости не сообщил. Французские дипломаты пока никак не прокомментировали произошедшее.

Космодром Байконур находится в Казахстане и используется Россией на условиях долгосрочной аренды. Температура воздуха в районе Байконура в начале июня 2024 года превышала +30 градусов по Цельсию.

Байконур — режимный объект, однако это не останавливает экстремальных туристов, пытающихся попасть на космодром, не оформляя предварительно разрешения на его посещение. В частности в мае 2022 года в Роскосмосе сообщали о задержании на Байконуре британского блогера Рича Бенджамина. После уплаты штрафа („Медиазона“ предполагала, что Бенджамина оштрафовали за нарушение пропускного режима охраняемого объекта) блогера отпустили

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