МНЕНИЕ | Центристы - никому не нужная „русская“ партия. В первую очередь самим русскоязычным

Под руководством Юри Ратаса центристы были ценными коалиционными партнерами для большинства политических сил как на местном, так и на государственном уровне. Под руководством Кылварта центристы не только потеряли столицу, но и лишились надежды в обозримом будущем попасть в состав правительства Эстонии.

Как видно на примере Таллинского горсобрания, остальные крупные партии Эстонии не хотят сотрудничать с партией, которую, оправданно или нет, считают „русской“. Следует подчеркнуть, что социал-демократы – не против разумного сотрудничества с центристами, но эти силы никогда математически не могли „сообразить на двоих“ правительство в Эстонии, и, скорее всего, не смогут.

Под руководством Ратаса центристы были ценными коалиционными партнерами для большинства политических сил как на местном, так и на государственном уровне. Под руководством Кылварта центристы потеряли столицу и лишились надежды в обозримом будущем попасть в состав правительства Эстонии.

Действительно, выбор направления электорального развития – личное дело руководителей Центристской партии. Проблема заключается в том, что, превращаясь в партию лишь одной этнической или языковой группы, центристы обрекают своих оставшихся избирателей на полное отсутствие влияния на будущее страны.

В чем же проблема, может спросить читатель. Если Кылварт и избравшие его члены партии довольны нынешней ситуацией, то какое да этого дело их конкурентам? Ситуация Eesti 200, „Правых“ или, например, „зеленых“ – гораздо плачевнее. В конце концов, Кылварт и Тоом сами решают выступать с заявлениями и идеями, которые находят по опросам поддержку лишь среди определенной демографической группы.

Однако за общим уровнем поддержки кроется заставляющий задуматься тренд: если среди неэстонцев поддержка центристов находится на внушительном уровне в 54 процентов, то среди эстонцев партию Михаила Кылварта и Яны Тоом поддерживает лишь 1,9 процентов избирателей!

Так, из опубликованного в середине мая социологического опроса фирмы Kantar Emor следует, что поддержка центристов упала до 12,7 процентов среди всех определившихся избирателей. На первый взгляд, данный результат – не катастрофичен: на последних выборах в Рийгикогу партия набрала 15,3 процентов голосов.

Социологические исследования показывают, что меньше чем за год Центристская партия , по сути, превратилась в „русскую“ партию, растеряв практически всю поддержку среди эстонских избирателей. Парадоксальным образом, главные проигравшие от происходящего – избиратели, оставшиеся верные центристам.

Главные проигравшие этого процесса – голосующие за центристов русскоязычные избиратели, чьи интересы теперь остаются без внимания. Оппозиционные партии не принимают бюджет и не пишут законы. Оппозиционные партии не могут a priori исполнить ни одного своего предвыборного обещания.

Более справедливое и солидарное государство – в интересах большинства русско- и эстоноязычных жителей

Среднестатистический русскоязычный избиратель – значительно беднее среднего жителя Эстонии. Не секрет, что самый бедный район Таллинна – Ласнамяэ, а уезд с самым высоким уровнем безработицы и самой низкой медианной зарплатой – Ида-Вирумаа.

Бедность, безработица и низкие доходы не только уменьшают качество жизни человека, но и негативно влияют на доступ к медицинским услугам и высшему образованию. Не последнюю роль играет недофинансирование солидарной медицины, вынуждающее людей обращаться в частные клиники. Не хватает средств и в общественно-правовых университетах.

Однако не стоит думать, что в этих вопросах у русскоязычных избирателей нет союзников. Следом за Ида-Вирумаа, самый высокий уровень безработицы – в Валгамаа, Йыгевамаа, Пярнумаа и Пылвамаа. Русскоязычных в этих уездах крайне мало, но проблема – такая же, как в Ида-Вирумаа.

Хотя среди русскоязычных выше процент получателей минимальной зарплаты, большинство трудящихся за „минималку“ - эстонцы. От очередей к врачам-специалистам страдают как русско- так и эстоноязычные жители. Шансы попасть в университет – значительно ниже среднего как среди русскоязычных, так и среди живущих в сельских районах эстоноязычных выпускников.

Большинству жителей Эстонии, вне зависимости от родного языка или национальной принадлежности, принесло бы пользу более справедливое и солидарное общество, в котором на социальную защиту, медицину и образование направляется больше средств, минимальная зарплата – выше, а для поддержания функционирования государства платят больше налогов обеспеченные люди, а не бедные.

Центристы не могут ничего