МНЕНИЕ | Центристы - никому не нужная „русская“ партия. В первую очередь самим русскоязычным(2)
Превращение Центристской партии в „русскую“ партию – необратимый процесс, от которого теряют больше всего сами избиратели центристов. Желающему оказывать реальное влияние на происходящее в Эстонии русскоязычному человеку есть смысл найти соответствующую своим интересам политическую силу, а не держаться из клановой верности за тонущее судно, считает Марк Герассименко.
Социологические исследования показывают, что меньше чем за год Центристская партия, по сути, превратилась в „русскую“ партию, растеряв практически всю поддержку среди эстонских избирателей. Парадоксальным образом, главные проигравшие от происходящего – избиратели, оставшиеся верные центристам.
Так, из опубликованного в середине мая социологического опроса фирмы Kantar Emor следует, что поддержка центристов упала до 12,7 процентов среди всех определившихся избирателей. На первый взгляд, данный результат – не катастрофичен: на последних выборах в Рийгикогу партия набрала 15,3 процентов голосов.
Однако за общим уровнем поддержки кроется заставляющий задуматься тренд: если среди неэстонцев поддержка центристов находится на внушительном уровне в 54 процентов, то среди эстонцев партию Михаила Кылварта и Яны Тоом поддерживает лишь 1,9 процентов избирателей!
Отданные „русской“ партии голоса не имеют никакого влияния на будущее страны
В чем же проблема, может спросить читатель. Если Кылварт и избравшие его члены партии довольны нынешней ситуацией, то какое да этого дело их конкурентам? Ситуация Eesti 200, „Правых“ или, например, „зеленых“ – гораздо плачевнее. В конце концов, Кылварт и Тоом сами решают выступать с заявлениями и идеями, которые находят по опросам поддержку лишь среди определенной демографической группы.
Действительно, выбор направления электорального развития – личное дело руководителей Центристской партии. Проблема заключается в том, что, превращаясь в партию лишь одной этнической или языковой группы, центристы обрекают своих оставшихся избирателей на полное отсутствие влияния на будущее страны.
Под руководством Ратаса центристы были ценными коалиционными партнерами для большинства политических сил как на местном, так и на государственном уровне. Под руководством Кылварта центристы потеряли столицу и лишились надежды в обозримом будущем попасть в состав правительства Эстонии.
Как видно на примере Таллинского горсобрания, остальные крупные партии Эстонии не хотят сотрудничать с партией, которую, оправданно или нет, считают „русской“. Следует подчеркнуть, что социал-демократы – не против разумного сотрудничества с центристами, но эти силы никогда математически не могли „сообразить на двоих“ правительство в Эстонии, и, скорее всего, не смогут.
Под руководством Юри Ратаса центристы были ценными коалиционными партнерами для большинства политических сил как на местном, так и на государственном уровне. Под руководством Кылварта центристы не только потеряли столицу, но и лишились надежды в обозримом будущем попасть в состав правительства Эстонии.
Главные проигравшие этого процесса – голосующие за центристов русскоязычные избиратели, чьи интересы теперь остаются без внимания. Оппозиционные партии не принимают бюджет и не пишут законы. Оппозиционные партии не могут a priori исполнить ни одного своего предвыборного обещания.
Более справедливое и солидарное государство – в интересах большинства русско- и эстоноязычных жителей
Среднестатистический русскоязычный избиратель – значительно беднее среднего жителя Эстонии. Не секрет, что самый бедный район Таллинна – Ласнамяэ, а уезд с самым высоким уровнем безработицы и самой низкой медианной зарплатой – Ида-Вирумаа.
Бедность, безработица и низкие доходы не только уменьшают качество жизни человека, но и негативно влияют на доступ к медицинским услугам и высшему образованию. Не последнюю роль играет недофинансирование солидарной медицины, вынуждающее людей обращаться в частные клиники. Не хватает средств и в общественно-правовых университетах.
Однако не стоит думать, что в этих вопросах у русскоязычных избирателей нет союзников. Следом за Ида-Вирумаа, самый высокий уровень безработицы – в Валгамаа, Йыгевамаа, Пярнумаа и Пылвамаа. Русскоязычных в этих уездах крайне мало, но проблема – такая же, как в Ида-Вирумаа.
Хотя среди русскоязычных выше процент получателей минимальной зарплаты, большинство трудящихся за „минималку“ - эстонцы. От очередей к врачам-специалистам страдают как русско- так и эстоноязычные жители. Шансы попасть в университет – значительно ниже среднего как среди русскоязычных, так и среди живущих в сельских районах эстоноязычных выпускников.
Большинству жителей Эстонии, вне зависимости от родного языка или национальной принадлежности, принесло бы пользу более справедливое и солидарное общество, в котором на социальную защиту, медицину и образование направляется больше средств, минимальная зарплата – выше, а для поддержания функционирования государства платят больше налогов обеспеченные люди, а не бедные.
Центристы не могут ничего
Находясь в вечной оппозиции, центристы не могут сделать ничего ни в социальной, ни в экономической сфере для своих избирателей. Но в Эстонии есть такая партия, которая может перенять эстафету, и успешно работать на благо справедливого общества изнутри коридоров власти.
Это - социал-демократы. Простой пример: под давлением социал-демократов реформисты и Eesti 200 согласились год назад внести в коалиционный договор повышение минимальной зарплаты до 50 процентов от средней зарплаты по стране к 2027 году. Благодаря этой договоренности минимальная зарплата поднялась в этом году на рекордные 95 евро до 820 евро в месяц, и, по прогнозу роста средней зарплаты от министерства финансов, достигнет в 2027 году 1123 евро.
Также под руководством министра регионального развития от социал-демократов Пирет Хартман скоро отправится в Рийгикогу на рассмотрение законопроект, перераспределяющий доходы самоуправлений. Благодаря этому закону выиграют в первую очередь самоуправления (а следовательно, и жители) Ида-Вирумаа, а также и сельские регионы всей Эстонии.
Русскоязычные бизнесмены уже давно поняли, что выгодно поддерживать Партию реформ, так как их интересы совпадают с интересами эстоноязычных предпринимателей. Пришло время обычным, зарабатывающим ниже среднего русскоязычным понять, что их интересы и интересы их эстоноязычных соседей – одинаковы. Русские партии пусть останутся в учебниках истории.
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