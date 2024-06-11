Наконец-то! Портал MinuGeenivaramu открыли для более чем 200 000 генных доноров

Научный портал для генных доноров предоставляет персональную информацию о предрасположенности к диабету второго типа и ишемической болезни сердца, скорости метаболизма кофеина, генетическом происхождении и совместимости с определенными лекарствами. Кроме того, можно узнать, как гены влияют на здоровье человека и каким образом можно снизить риски указанных заболеваний с помощью образа жизни. „Мы чрезвычайно благодарны всем генным донорам, благодаря которым эстонская наука занимает видное место на международной арене!“ — сказала руководитель Генного фонда Лили Милани. „Благодаря упорной работе ученых Института геномики Тартуского университета мы наконец можем предоставить донорам информацию, которая поможет им своевременно снижать риски для здоровья и узнать больше о своем происхождении.“

К Эстонскому генному фонду присоединилась почти пятая часть взрослого населения Эстонии, что составляет более 210 000 человек. В ходе первых весенних испытаний доступ к порталу получили 10 000 доноров генов, теперь свои данные могут видеть и все остальные. Открытие портала сопровождается научными исследованиями, чтобы получить представление о том, как генетические данные влияют на дальнейшее поведение людей. „Наша цель — приблизить Генный фонд к людям,“ — сказал директор Института геномики Тартуского университета Майт Метспалу. „С одной стороны, мы сообщаем людям, что было найдено в научных исследованиях о их генах, с другой стороны, делаем участие в исследованиях более удобным.“