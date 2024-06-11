Наконец-то! Портал MinuGeenivaramu открыли для более чем 200 000 генных доноров(2)
11 июня Эстонский Генный фонд Тартуского университета открыл портал MinuGeenivaramu, через который доноры могут получить персональную информацию о генетической предрасположенности к заболеваниям, совместимости с лекарствами и о своем происхождении. В портале также доступны анкеты, с помощью которых собираются данные пользователей для научных исследований.
Научный портал для генных доноров предоставляет персональную информацию о предрасположенности к диабету второго типа и ишемической болезни сердца, скорости метаболизма кофеина, генетическом происхождении и совместимости с определенными лекарствами. Кроме того, можно узнать, как гены влияют на здоровье человека и каким образом можно снизить риски указанных заболеваний с помощью образа жизни. „Мы чрезвычайно благодарны всем генным донорам, благодаря которым эстонская наука занимает видное место на международной арене!“ — сказала руководитель Генного фонда Лили Милани. „Благодаря упорной работе ученых Института геномики Тартуского университета мы наконец можем предоставить донорам информацию, которая поможет им своевременно снижать риски для здоровья и узнать больше о своем происхождении.“
К Эстонскому генному фонду присоединилась почти пятая часть взрослого населения Эстонии, что составляет более 210 000 человек. В ходе первых весенних испытаний доступ к порталу получили 10 000 доноров генов, теперь свои данные могут видеть и все остальные. Открытие портала сопровождается научными исследованиями, чтобы получить представление о том, как генетические данные влияют на дальнейшее поведение людей. „Наша цель — приблизить Генный фонд к людям,“ — сказал директор Института геномики Тартуского университета Майт Метспалу. „С одной стороны, мы сообщаем людям, что было найдено в научных исследованиях о их генах, с другой стороны, делаем участие в исследованиях более удобным.“
Одной из целей создания портала для генных доноров - изучение влияния на поведение людей в области здравоохранения таким образом, чтобы они могли снизить риск указанных заболеваний. Используемые в портале модели оценки рисков адаптированы для эстонских доноров генов и отличаются от моделей, используемых в других странах. По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, генетические данные людей имеют огромный потенциал в науке, инновациях и здравоохранении, однако при их использовании необходимо обеспечить защиту основных прав человека, надежность, качество и безопасность генетических данных. „Последовательное развитие персонализированной медицины дает нам совершенно новые возможности для предотвращения заболеваний и продления жизни в здоровом и трудоспособном состоянии благодаря персональной мотивации. Поэтому важно, чтобы такие решения, модели оценки рисков и фармакогенетические услуги доходили до людей и использовались в здравоохранении,“ — сказала Сиккут.