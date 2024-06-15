ИССЛЕДОВАНИЕ | Реализация Зеленого перехода в Ида-Вирумаа требует более эффективной коммуникации

По словам Дмитрия Теперика, руководителя Центра информации о безопасности и обороне, в условиях, когда в уезде Ида-Виру существуют серьезные проблемы, таки как сокращение и старение населения, любые кардинальные изменения неизбежно вызывают страх и недоверие у значительной части местных жителей. „Важно разработать и реализовать детальную стратегию коммуникации, чтобы повысить осведомленность жителей уезда как о разных вызовах, так и перспективах зеленого развития. У людей должно появиться четкое представление, какой может быть жизнь в Ида-Вирумаа в обозримом будущем. Это вопрос, в том числе, и про разные аспекты безопасности,“ - подчеркнул Теперик.

Медиаэксперт Артур Аукон, принимавший участие в проведении исследования, считает, что одна из причин неприятия идей Зеленого перехода населением Ида-Вирумаа кроется в прошлом: „Жители региона привыкли к тому, что основа экономики их региона - это сланцевая энергетика. Теперь нужно показать, что у потенциал региона гораздо больше,“ - уверен Артур Аукон.

Отчет также указывает на важность информирования и повышения вовлечённости различных социальных групп в процесс реформ. „Местные сообщества, активисты и лидеры общественного мнения играют ключевую роль в реализации экономических и социально-политических инициатив. Они могут предлагать и реализовывать новые идеи, создавать инновационные проекты и делиться опытом в области новых технологий и устойчивого развития. Наша цель – создать платформу для объединения организаций, местных инициатив и потенциальных партнеров, чтобы повысить социо-экономическую стойкость региона,“ - отметил Дмитрий Теперик.

По его словам, отдельное внимание стоит уделить образовательным программам и работе с молодежью: „Многие подростки сейчас не видят перспектив, которые могут открыться перед Ида-Вирумаа после перехода к экономике нового типа. Поэтому важно показать, насколько важны инновации в современном мире“.

Ознакомиться с отчетом можно здесь. Также можно узнать больше о тематическом мероприятии в Нарве и в Йыхви.