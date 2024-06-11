ВИДЕО | Жестокий нокаут! „Самый сильный человек в мире“ дебютировал в ММА сразу против двух соперников

36-летний Холл дебютировал в ММА в минувшие выходные, когда выступил в турнире World Freak Fight League, который прошёл в Блэкберне (Англия). Там Холлу предстояло выступить в поединке сразу против двух соперников — братьев Джеймела и Джеймила Неффати, известных блогеров, которые даже вдвоём были не сильно больше Эдди. Холл нокаутировал одного из братьев в последнем, третьем раунде, и после этого рефери остановил поединок.

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В 2017 году Холл завоевал престижный титул „Самый сильный человек в мире“, а в следующем сезоне он завершил карьеру стронгмена.

В 2022 году Холл провёл максимально конкурентный боксёрский поединок с исландцем Хафтором Бьёрнссоном, но проиграл единогласным решением судей.

В апреле этого года Холл посетил UFC Performance Institute, где проверил силу удара и даже установил новый рекорд, выбив 208 901 балл. Он значительно превзошёл Алекса Перейру (191 796 баллов) и Фрэнсиса Нганну (129 000).

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