Тренер Лехис: решение правления Союза фехтования Эстонии исходило не из спортивных принципов, а из чего-то другого
Союз фехтования Эстонии (СЭФ) неожиданно решил исключить Катрин Лехис из состава сборной перед самым чемпионатом Европы, который пройдет на следующей неделе. Тренеру Лехис Николаю Новосёлову трудно понять мотивы СФЭ.
„В то время как с чемпионата Европы по легкой атлетике в Риме приходят положительные новости, из Союза фехтования Эстонии приходят только отрицательные“, — усмехнулся Николай Новосёлов, тренер отстраненной от предстоящего чемпионата Европы Катрин Лехис.
Новосёлов признал, что слова президента Леннарта Мери о прошлом и будущем („Положение — д****о, но это удобрение для нашего будущего“) применимы и к нынешней ситуации с Лехис. „Решение правления Союза фехтования Эстонии об отстранении Катрины от участия в чемпионате Европы исходило не из спортивных принципов, а из чего-то другого“.
По словам Новосёлова, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото Лехис продолжит тренироваться, а что будет дальше, определится, когда соберётся команда и проанализирует ситуацию. „В ближайшее время мы дадим более подробное объяснение того, что мы думаем о сложившейся ситуации. Возможно, мы сможем что-то изменить. Как спортсмен, я не сдаюсь, даже если у меня всего полпроцента шансов на победу. Но если Катрина не сможет попасть на чемпионат Европы, так не сможет. Она занимается спортом не ради пособий ЭОК, а ради результата. Давайте двигаться вперед к своей мечте“.
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