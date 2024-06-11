Тренер Лехис: решение правления Союза фехтования Эстонии исходило не из спортивных принципов, а из чего-то другого

Новосёлов признал, что слова президента Леннарта Мери о прошлом и будущем („Положение — д****о, но это удобрение для нашего будущего“) применимы и к нынешней ситуации с Лехис. „Решение правления Союза фехтования Эстонии об отстранении Катрины от участия в чемпионате Европы исходило не из спортивных принципов, а из чего-то другого“.

По словам Новосёлова, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио индивидуальную бронзу и командное золото Лехис продолжит тренироваться, а что будет дальше, определится, когда соберётся команда и проанализирует ситуацию. „В ближайшее время мы дадим более подробное объяснение того, что мы думаем о сложившейся ситуации. Возможно, мы сможем что-то изменить. Как спортсмен, я не сдаюсь, даже если у меня всего полпроцента шансов на победу. Но если Катрина не сможет попасть на чемпионат Европы, так не сможет. Она занимается спортом не ради пособий ЭОК, а ради результата. Давайте двигаться вперед к своей мечте“.