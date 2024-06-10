Шпажистку Катрину Лехис не включили в состав сборной Эстонии на чемпионат Европы

Главной тренер эстонских шпажисток Кайдо Кааберма представил для утверждения правления состав команды, в которой вошли на основе места в рейтинге Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу, а также по выбору тренера - Юлия Беляева.

В протоколе указано, что большинство членов правления, участвовавших в заседании, высказались за утверждение этого состава, а Эмбрих, которая также является членом правления, не участвовала в голосовании.

„При формировании женской сборной Эстонии в этом году возник вопрос, соответствует ли принципам честной игры, если в женскую команду вошла бы спортсменка, которая не хотела бы выступать за сборную, а все силы бросила бы на завоевание путевки в индивидуальный турнир Олимпиады. Позиция главного тренера заключается в том, что такому спортсмену, который ставит свои интересы выше командных, нет смысла входить в состав команды на титульных соревнованиях, где в том числе решается вопрос получения возможных будущих денежных пособий. Подобное не допускается ни здравым смыслом, ни принципами честной игры. Правила честной игры по-прежнему предназначены для защиты всех спортсменов“, - отмечается в протоколе.

„Из-за ограниченности финансовых ресурсов Союз фехтования Эстонии может отправить на чемпионат Европы 2024 года только четырех спортсменок, которые представят сборную Эстонии в женских командных соревнованиях, а также будут участвовать индивидуально. 20 ноября 2023 года Катрина Лехис заявила, что не желает участвовать в командных соревнованиях. С тех пор она участвовала только в индивидуальных соревнованиях этапов Кубка мира и Гран-при. Поскольку Лехис не сообщала об изменении своей позиций, оснований включать ее в состав сборной на чемпионат Европы 2024 года нет“, - говорится в протоколе.

Известно, что Кааберма и Лехис находятся в конфронтации с лета прошлого года, а кульминацией ситуации стала осень, когда Лехис больше не захотела представлять выступать за национальную команду.