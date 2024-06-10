Telia добавила скорости 5G во все мобильные пакеты для частных клиентов

Это первый подобный шаг в Эстонии, потому что теперь поддержка 5G включена и в пакеты мобильной связи с малым объемом. Другие местные операторы мобильной связи по-прежнему предлагают 5G только в более объемных пакетах.

По словам руководителя отдела услуг соединения Telia Эвелин Неэрот, обновление мобильных пакетов каждые несколько лет является стандартной практикой. Однако особенностью данного обновления является то, что самая мощная в мире технология мобильной связи теперь доступна во всех новых пакетах „Мобильная жизнь“ Telia.

„За последние пару лет количество устройств 5G в нашей сети очень быстро росло, и сегодня почти половина мобильных клиентов Telia используют телефоны 5G. Мы также охватили большую часть населения Эстонии сетью 5G. Так что сейчас самое время сделать преимущества технологии 5G более доступными“, – прокомментировала Неэрот.

По словам Неэрот, с 10 июня частные клиенты Telia смогут выбирать между пятью различными пакетами „Мобильная жизнь“, каждый из которых также включает поддержку сети 5G. Выбор включает в себя пакеты объемом 3 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 50 ГБ, а также безлимитный объем. Последние четыре из них представляют собой т.н. пакеты общего пользования. Это значит, что объем данных, включенный в мобильный пакет, могут делить до пяти разных членов семьи и/или устройств.

Все существующие клиенты мобильной связи Telia, которые используют приобретенные ранее мобильные пакеты, при желании могут продолжать пользоваться своими пакетами, появление новых пакетов не повлияет на их привычное пользование услугой. Если клиент все же желает обменять свой старый пакет на новый, включающий 5G, это можно удобно сделать в самообслуживании Telia .

На сегодняшний день Telia покрыла своей сетью 5G более 80% населения Эстонии и более 70% территории страны. К концу 2024 года компания планирует охватить сетью 5G уже 95% населения Эстонии.

Самые популярные 5G-телефоны в сети Telia