В Польше произошел взрыв на заводе, производящем оружие для Украины

В мае польский премьер-министр Дональд Туск сообщал, что в стране арестованы более 10 человек, которых обвиняют в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши. В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда тогда же говорил, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги.