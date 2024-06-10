ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (838-й день) | Глава МИД Польши: если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Baza: в Таганрогском заливе беспилотники атаковали буксир и баржу
Вечером 8 июня украинские беспилотники атаковали буксир „Инженер Смирнов“ и баржу „Секция-179“ в Таганрогском заливе, пишет телеграм-канал Baza.
Два члена экипажа получили легкие осколочные ранения.
Капитан буксира, по данным телеграм-канала, доложил о незначительных повреждениях у баржи и выбитых стеклах у буксира. Ходовые качества буксира, как пишет Baza, потеряны не были, капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.
Глава МИД Польши: если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой
Польша воспринимает угрозы России всерьез и опасается, что в случае поражения Украины станет одной из потенциальных следующих целей, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.
„Российские официальные лица делают разные заявления. Если Россия угрожает нам, мы не можем рисковать и не воспринимать эти угрозы всерьез. Мы строим укрепления, пересматриваем программы гражданской обороны и тратим на оборону 4% ВВП. Если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой“, — сказал Сикорский на встрече с журналистами русскоязычных СМИ, передает „Новая газета Европа“.
По словам Сикорского, польские власти разделяют обычных россиян и российский режим и сохраняют надежду на возобновление отношений с „демократической Россией“. „Для нас Россия всегда остается соседом, с которым мы живем бок о бок, и, соответственно, мы желаем ей быть дружественной и мирной страной“, — добавил Сикорский.
Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщает об ударе по российскому десантному кораблю в Азовском море
Вечером в субботу, 8 июня, украинские силы нанесли „скоординированный удар“ по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного, пишет Sky News со ссылкой на источник.
Название корабля не приводится. По данным источника, он относится к классу Ropucha (так по классификации НАТО называются большие десантные корабли проекта 775) и стал пятым из семи кораблей такого класса, которые были потоплены или „приведены в негодность“ в результате украинских атак.
По словам собеседника Sky News, российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в оккупированный Мариуполь для дальнейшей транспортировки на линию фронта.
В российском Минобороны об ударе по кораблю в Азовском море не сообщали. Минобороны Украины также официально этот удар не комментировало. По данным телеграм-канала Baza, вечером 8 июня украинские беспилотники атаковали буксир „Инженер Смирнов“ и баржу „Секция-179“ в Азовском море, но они остались на ходу.
Генштаб ВСУ заявил об ударах по российским комплексам ПВО в Крыму
Силы обороны Украины нанесли удары по зенитному ракетному комплексу С-400 в районе Джанкоя и по двум комплексам С-300 возле Черноморского и Евпатории, говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Ни одна из выпущенных ракет не была перехвачена российскими средствами ПВО, утверждают в Генштабе.
В Минобороны России удар по Крыму не комментировали, о сбитых ракетах над полуостровом в течение ночи и утра также не сообщалось.
В российских пабликах, как пишет „Политика страны“, сообщали, что Крым ночью был атакован не менее чем 12 ракетами ATACMS. Украинские паблики, в свою очередь, писали о пожарах и предполагали, что поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции и другая техника.
Телеграм-канал Astra со ссылкой на источник пишет, что полуостров был атакован как минимум 10 ракетами ATACMS. Четыре попали по месту дислокации 31 дивизии ПВО в Джанкойском районе, еще четыре 4 — по месту дислокации этой же дивизии в Сакском районе, две — по месту дислокации 31 дивизии ПВО в Черноморском районе.
По данным Astra, повреждены две радиолокационные станции, два комплекса С-300 и четыре радиолокационные станции. Телеграм-канал, пишет, что один военнослужащий 31 дивизии погиб, еще шестеро ранены.
В Херсоне при обстреле ранена 102-летняя женщина
При обстреле жилого дома в Днепровском районе Херсона пострадала 102-летняя женщина, она получила взрывную травму и осколочные ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Состояние раненой врачи оценивают как средней тяжести, ее госпитализировали.
При попытке оказать пострадавшей помощь медики попали под повторный обстрел, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Зеленский: „Украинские войска полностью контролируют ситуацию в Сумской области“
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Х (бывший Твиттер), что украинские войска полностью контролируют ситуацию в Сумской области. При этом, по его словам, российские диверсионные группы в регионе „по-прежнему активны, но их уничтожают“.
В селе Рыжевка, уточнил Зеленский, российские военные попытались „провести пропагандистскую операцию“: „По состоянию на сегодняшнее утро российский флаг уничтожен, и врага в селе нет“.
Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что российские военные захватили село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью. Он также опубликовал 1,5 минутный ролик с нарезкой различных видеокадров, в завершении которых мужчина в военной форме держит российский флаг, а затем на пару секунд видно табличку Рыжевского сельсовета.
Издание „Агентство“ (внесено в России в реестре „иноагентов“) со ссылкой на украинский OSINT-проект „Кiберборошно“ писало, что из всего ролика, опубликованного Рамзаном Кадыровым, лишь последний фрагмент снят в Рыжевке. „Если называть захватом села – заскочили, засняли кривое видео и выскочили назад, потому что уже что-то летит, ну такое. Военные о „захвате“ Рыжевки, как и вы, узнали из новостей“, — написал проект.
Ранее сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также заявил, что активных действий в Сумской области „пока нет“, а российские военные лишь пытались „прощупать оборону“, но получили „огневое поражение“.
Екатеринбуржца, обругавшего школьника за шапку с буквой Z, приговорили к трем годам колонии-поселения
Октябрьский суд Екатеринбурга назначил три года колонии-поселения местному жителю Александру Неустроеву, признав его виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия, сообщает издание It’s My City.
Дело Неустроева, который нецензурно обругал мальчика из-за шапки с буквой Z, рассматривали во второй раз. В августе прошлого года Ленинский суд Екатеринбурга прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, однако Генпрокуратура потребовала отправить его на новое рассмотрение.
Для участия в „саммите мира“ зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии
90 государств и организаций зарегистрировались для участия в „Глобальном саммите мира“ по формуле Владимира Зеленского, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, сообщило сегодня швейцарское правительство.
Корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс напоминает, что полный список стран-участниц будет опубликован только в пятницу вечером, но уже сейчас ясно, что Китай не будет принимать участие в конференции: Пекин заявил, что не будет участвовать, если на конференции не будет России (Москву не пригласили).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.