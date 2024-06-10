ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (838-й день) | Глава МИД Польши: если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой

Baza: в Таганрогском заливе беспилотники атаковали буксир и баржу

Вечером 8 июня украинские беспилотники атаковали буксир „Инженер Смирнов“ и баржу „Секция-179“ в Таганрогском заливе, пишет телеграм-канал Baza.

Два члена экипажа получили легкие осколочные ранения.

Капитан буксира, по данным телеграм-канала, доложил о незначительных повреждениях у баржи и выбитых стеклах у буксира. Ходовые качества буксира, как пишет Baza, потеряны не были, капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Глава МИД Польши: если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой

Польша воспринимает угрозы России всерьез и опасается, что в случае поражения Украины станет одной из потенциальных следующих целей, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.

„Российские официальные лица делают разные заявления. Если Россия угрожает нам, мы не можем рисковать и не воспринимать эти угрозы всерьез. Мы строим укрепления, пересматриваем программы гражданской обороны и тратим на оборону 4% ВВП. Если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой“, — сказал Сикорский на встрече с журналистами русскоязычных СМИ, передает „Новая газета Европа“.

По словам Сикорского, польские власти разделяют обычных россиян и российский режим и сохраняют надежду на возобновление отношений с „демократической Россией“. „Для нас Россия всегда остается соседом, с которым мы живем бок о бок, и, соответственно, мы желаем ей быть дружественной и мирной страной“, — добавил Сикорский.

Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщает об ударе по российскому десантному кораблю в Азовском море

Вечером в субботу, 8 июня, украинские силы нанесли „скоординированный удар“ по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного, пишет Sky News со ссылкой на источник.