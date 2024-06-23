Эстонский Экспресс
23.06.2024, 18:00

Эстонец, покоривший Эверест: „Если не уважаешь гору и плохо себя ведешь, природа сразу же поставит тебя на место“

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Альпинист Каспар Ээвальд стал восьмым эстонцем, покорившим Эверест.
Альпинист Каспар Ээвальд стал восьмым эстонцем, покорившим Эверест.
ФОТО: личный архив

Альпинист Каспар Ээвальд стал восьмым эстонцем, покорившим Эверест - самую высокую гору на планете высотой 8848,86 метров.

Ээвальд исполнил свою большую мечту в ночь на 21 мая, а в начале июня наконец-то вернулся домой. В интервью LP альпинист вспомнил как самые яркие, так и самые трагические моменты похода, а также прокомментировал проблемы, связанные с представлениями об альпинизме, и высказал смелые планы на будущее.

Когда мы встречались в последний раз, в декабре, ты рассказывал о своей чрезвычайно тщательной программе подготовки. Оглядываясь назад, скажи, все ли было подготовлено должным образом, или с восхождением на Эверест возникли какие-то проблемы?

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