Эстонец, покоривший Эверест: „Если не уважаешь гору и плохо себя ведешь, природа сразу же поставит тебя на место“

Ээвальд исполнил свою большую мечту в ночь на 21 мая, а в начале июня наконец-то вернулся домой. В интервью LP альпинист вспомнил как самые яркие, так и самые трагические моменты похода, а также прокомментировал проблемы, связанные с представлениями об альпинизме, и высказал смелые планы на будущее.

Когда мы встречались в последний раз, в декабре, ты рассказывал о своей чрезвычайно тщательной программе подготовки. Оглядываясь назад, скажи, все ли было подготовлено должным образом, или с восхождением на Эверест возникли какие-то проблемы?

Эта статья открыта только для подписчиков. NB! Если вы уже подписаны на Delfi, обновите веб-страницу или обратитесь в службу поддержки клиентов Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты