ФОТО | Эстонские красавицы успешно выступили на престижных соревнованиях в Венгрии и Чехии
С 7 по 8 июня в Чехии состоялся IFBB Diamond Cup Czechia, а с 1 по 3 июня также прошел IFBB Diamond Cup Hungary и Fit Model & Bikini European Cup. Регина Целик и Анастасия Тойкка очень успешно представили Эстонию на соревнованиях и завоевала несколько золотых медалей.
На международном турнире IFBB Diamond Cup Hungary, Регина выступала в категории фитнес-бикини (169 см) и завоевала золотую медаль. В абсолютной категории фитнес-бикини Регина заняла второе место.
На соревнованиях Fit Model & Bikini European Cup (Кубок Европы) Регина также выступала в категории фитнес-бикини (169 см), где заняла первое место и стала второй в абсолютной категории фитнес-бикинию.
Анастасия Тойкка единогласным решением судей заняла первое место в открытой категории женский велнесс.
В Чехии состоялись соревнования Diamond Cup Czechia, где Регина стала первой в категории фитнес-бикини (166 см) и единогласным решением судей стала абсолютной чемпионкой в категории фитнесс бикини.
Анастасия Тойкка единогласным решением судей заняла в Чехии первое место в категории женский велнесс.
Обе спортсменки тренируются под руководством Андрея Кожина.
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