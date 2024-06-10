ФОТО | Эстонские красавицы успешно выступили на престижных соревнованиях в Венгрии и Чехии

С 7 по 8 июня в Чехии состоялся IFBB Diamond Cup Czechia, а с 1 по 3 июня также прошел IFBB Diamond Cup Hungary и Fit Model & Bikini European Cup. Регина Целик и Анастасия Тойкка очень успешно представили Эстонию на соревнованиях и завоевала несколько золотых медалей.