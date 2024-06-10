ЧЕ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами

В полуфинале Расмус Мяги преодолел дистанцию за 48.43, что также является его личным рекордом сезона. Мяги в четвертый раз вышел в финал чемпионатах Европы.

После полуфинала Мяги сказал, что выступил достойно. Однако ему пришлось приложить немного больше усилий, чем ожидалось. На него оказывали давление швед Карл Бенгстрем (48,51), британец Аластер Чалмерс (48,76) и немец Джошуа Абуаку (49,13).

„Я не говорю, что они неприятные соперники, но швед бегает в другом ритме и делает больше шагов, чем остальные. Это может нарушить ваш собственный ритм. Я никого не пропустил и не застрял в ритме“, — сказал Мяги после забегра.

В первом полуфинале самым быстрым, как и ожидалось, стал рекордсмен мира Карстен Вархольм (Норвегия) - 48.75. Однако уровень первого полуфинала был слабее последующих, ведь голландец Ник Смидт вышел в финал вторым со временем - 49,57.

Теперь вопрос в том, сколько кто потратил сил в полуфинале и восстановится ли к завтрашнему дню. Финал состоится в 22:05 по эстонскому времени.

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