BBC: Пророссийские силы набирают популярность на восточной границе НАТО

Нарва — самый русский город ЕС и НАТО. Он находится на границе с Россией, от которой его отделяет река Нарва и Мост дружбы. Дружбы давно нет. На стенах Нарвской крепости регулярно вывешивают плакат с надписью „Путин — военный преступник“ — чтобы было видно россиянам.

На российской стороне — в Ивангороде — уже дважды проводили концерты в честь Дня Победы. Сцену устанавливали прямо на набережной, чтобы было видно и слышно жителям Эстонии. В Эстонии День Победы официально не празднуют.

В конце мая стороны не поделили реку: Эстония установила буи, Россия убрала буи, заявив, что они залезли на российскую территорию. Эстония выразила протест.

Треть населения Нарвы — граждане России, на российскую сторону нарвитяне ходят в гости к родственникам и за посылками из российских интернет-магазинов. Россияне ходят в Нарву в гости и на шоппинг. Абсолютное большинство жителей этого города — русскоязычные, такая же ситуация десятилетиями была характерна для всего северо-восточного региона Эстонии.

„Пыталась донести наше видение“

Годами этот регион голосовал за Центристскую партию, которую в Эстонии традиционно обвиняют в связях с Кремлем. Для этого были предпосылки. Евродепутат от ЦП Яна Тоом неоднократно посещала ток-шоу на российских госканалах, ездила в Сирию по приглашению российских властей.

„В Сирию можно было не ездить, не надо было ездить туда больше одного раза, а к Соловьеву… Не вижу проблемы, — говорит она Би-би-си. — Я ездила только к Соловьеву и только потому, что это прямой эфир, откуда ничего нельзя вырезать. (…) Понимая, что там 20 — 22 миллиона зрителей, я пыталась донести до них как бы наше видение вопроса“.

С началом войны в Украине Яна Тоом прямо осудила действия Москвы и, как признавалась сама, начала терять голоса избирателей.

По итогам последних парламентских выборов в 2023 году центристы лишились половины электората на северо-востоке и примерно четверти в Таллинне. После этого партия, по сути, развалилась, из нее вышли почти все умеренные эстоноязычные политики.