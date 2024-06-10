Три фаната „Валенсии“ получили тюремные сроки за расизм в адрес игрока мадридского „Реала“

Напомним, судебное разбирательство проходило в рамках дела о расизме в адрес вингера „Реала“ на „Месталье“ в мае 2023 года. После матча Ла Лига подала жалобу – в отчете Королевской испанской футбольной федерации было отмечено, что расистское поведение допустили „сотни фанатов“.

Как сообщает As, сегодня суд приговорил троих болельщиков „Валенсии“, признанных виновными по статье „Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами“, к 12 месяцам тюремного заключения, однако срок будет сокращен до 8 месяцев в связи с признанием вины обвиняемыми на стадии предварительного следствия.

Кроме того, виновных обяжут оплатить судебные издержки и запретят им посещать стадионы в течение двух лет, пишет Sports.ru.

Отметим, что обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча был вынесен в Испании впервые.

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