„Хрюканье было несвежим“: языковед рассказала про образ свиньи в речи Путина

Буквально пару месяцев назад Путин ответил губернатору Владимиру Владимирову, который отметил, что Ставропольский край — третий по качеству дорог в России: „Пока себя не похвалишь, ни один поросенок доброго слова не скажет“. В 2013 году во время Прямой линии Путин назвал поросёнком мэра Омска Вячеслава Двораковского. Тогда же, в 2013, Путин сравнил вопрос о выдаче Сноудена со стрижкой поросенка: „Визга много, а шерсти мало“, — сказал Путин на пресс-конференции. В 2014, рассказывая на ежегодной пресс-конференции о том, как он видит мир, Путин сравнил Россию с медведем и вновь обратился к образу свиньи: „Мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят?“ - сказал он. Надо сказать, что по свинской части не отстает и Дмитрий Медведев. В одном из своих телеграм-постов он в красках обрисовал, с кем, по его мнению, воюет Россия: „Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной“. Думаю, это далеко не все примеры. Но вот что меня волнует: чем провинились свиньи, что их так часто вспоминает Путин?