ФОТО | „Здесь будет много тех, кто впервые приедет к нам“: в Нарва-Йыэсуу открыли летний сезон

Утром на пляже прошел традиционный для дня открытия летнего сезона футбольный матч, а днем в Светлом парке для детей, молодежи и взрослых городская управа организовала праздник со множеством активностей. „Чтобы было интересно всем возрастам, мы сделали разные площадки - дегустация чая, различные мастер-классы и конкурсы, бесплатная вата, аквагрим и батуты для детей, настольные игры, у нас был клуб скетчеров, который представил свои работы и провел мастер-класс по рисованию открыток, Синимяэская библиотека привезла книги и предложила отгадывать фразы из известных книг, была зумба, молодежный центр организовал свои активности“, - рассказала Екатерина Рогозина, специалист по культуре горуправы Нарва-Йыэсуу.

Праздник длился три часа и собрал около двух сотен участников.

Максим Ильин, мэр курортного города, рассказал, что уже с середины мая в Нарва-Йыэсуу много гостей, благодаря теплой погоде.

„У нас все лето наполнено мероприятиями, график очень плотный, - прокомментировал он. - Будет и театральный фестиваль, который привезут организаторы из Тарту, джазовый фестиваль, традиционно состоится День реки, пройдет День аэропорта, будут новые события, но они пока сюрприз“.

Больше всего, по словам Ильина, он ждет жаркой летней погоды, потому что город курортный, жизнью его наполняют туристы.

„В конце мая в определенные выходные я много слышал в разных частях города финскую речь, а потом - немецкую“, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу. - Уверен, что в этом году здесь будет много тех, кто впервые приедет к нам. Многие после начала войны боялись ехать сюда, но сейчас тенденция меняется, к счастью“.

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