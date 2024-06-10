МНЕНИЕ | Самородний: Петерсон обнулил Яну Тоом, Кылварт сядет в брюссельское кресло

Одноразовая Eesti 200 разбежится, поколебав уверенность коалиции

Выборы в Европейский парламент хороши тем, что они очень точно позволяют, так сказать, замерить политическую температуру в целом по стране. Итоги всенародного голосования лучше, чем социологические опросы дают возможность с наибольшей степенью вероятности определить тенденции будущего партийно-политического развития Эстонии.