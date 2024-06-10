10.06.2024, 14:15
МНЕНИЕ | Самородний: Петерсон обнулил Яну Тоом, Кылварт сядет в брюссельское кресло
ФОТО: | Delfi Meedia
Если Кылварт действительно беспокоится о будущем Центристской партии, то он просто обязан отправиться в Брюссель. Председатель партии должен занимать какое-то более-менее заметное политическое место. В противном случае широкая общественность его просто перестанет замечать - считает публицист Олег Самородний.
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