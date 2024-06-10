Мнение
10.06.2024, 14:15

МНЕНИЕ | Самородний: Петерсон обнулил Яну Тоом, Кылварт сядет в брюссельское кресло

 
Олег Самородний
публицист
Михаил Кылварт набрал проходное количество голосов на выборах в Европарламент. На заднем плане - Анастасия Коваленко-Кылварт и Яна Тоом
Михаил Кылварт набрал проходное количество голосов на выборах в Европарламент. На заднем плане - Анастасия Коваленко-Кылварт и Яна Тоом
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Если Кылварт действительно беспокоится о будущем Центристской партии, то он просто обязан отправиться в Брюссель. Председатель партии должен занимать какое-то более-менее заметное политическое место. В противном случае широкая общественность его просто перестанет замечать - считает публицист Олег Самородний.

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Выборы в Европейский парламент хороши тем, что они очень точно позволяют, так сказать, замерить политическую температуру в целом по стране. Итоги всенародного голосования лучше, чем социологические опросы дают возможность с наибольшей степенью вероятности определить тенденции будущего партийно-политического развития Эстонии.

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