Утечка из Кремля показывает – за месяц до выборов рейтинг поддержки Путина в родном городе был одним из самых низких в РФ

„Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?“ „Будут ли достоверны результаты предстоящих президентских выборов?“ „Скажите, пожалуйста, решение провести специальную военную операцию России на Украине Вы поддерживаете или не поддерживаете?“ „По Вашему мнению, военная операция для российских войск проходит скорее успешно или скорее не успешно?“ „Скажите, пожалуйста, Вы испытываете или не испытываете гордость, думая о текущей ситуации в России?“