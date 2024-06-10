Игрок сборной России должен перейти в европейский топ-клуб, но ему нельзя выезжать из страны

После начала полномасштабного вторжения в Украину России сборные и клубы этой страны были исключены из международных соревнований. Однако это не мешает российским футболистам выступать в других европейских командах.

Российский футболист Сафонов недавно успешно прошел медосмотр перед переходом в ПСЖ. Однако на данный момент он не может покинуть страну из-за задолженности по алиментам.

По данным местных СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн, или почти 620 000 евро. Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил, что футболисту пока запрещено покидать страну.

Сафонов на этой неделе все-таки побывал в Беларуси, где команды двух стран-агрессоров провели товарищеский матч, но по возвращении на родину ему в настоящее время не разрешено покидать страну.

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