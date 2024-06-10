ВИДЕО | „Каратэ – это здоровое тело и уверенность в себе“: Шамиль Гусейнов уже 20 лет развивает каратэ в Нарве

А еще он бранчиф, то есть руководитель, Международной организации карате Киокушинкай IKO MATSUSHIMA в Эстонии. В Нарве Шамиль Гусейнов является популяризатором каратэ, которое считает не столько спортом, сколько доступным каждому правильным стилем жизни, пишет gazeta.ee.

В конце мая он организовал в Нарве уже 8-й международный турнир по каратэ, в рамках которого в Нарвском спортценре прошли состязания юных и взрослых каратистов, а также мастер-классы с участием сильнейших спортсменов. „Нарвская газета“ пообщалась с участниками международного турнира из Эстонии, Украины, Польши и Израиля и попросила их рассказать о том, какую пользу приносят занятия каратэ — человеку и обществу в целом.

В турнире в качестве судьи и наставника участвовал Сергей Лукьянчиков (7 Дан), бранчиф Украины и шеф-инструктор по технике Всемирной организации IKO Matsushima Kyokushinkaikan, включающей в себя 65 стран со всех континентов. Его учителем был сам нынешний президент организации Канчо Йошиказу Мацушима, а Сергей занимается каратэ уже 45 лет. „Каратэ – это не просто какие-то техники или удары, это культура движений и культура общения, умение преодолевать себя и двигаться по выбранному пути. Спорт в каратэ – это лишь маленькая часть.

Спорт не бесконечен, он ограничен возрастом, скажем, до 35 лет. Но каратэ можно заниматься в любом возрасте без ограничений и постоянно совершенствоваться“, – рассказал „НГ“ Сергей Лукьянчиков. Мы попросили и других участников соревнований рассказать, что они думают о пользе каратэ.

Максим Максимов (3 Дан), из Польши, чемпион мира и Европы в разделе кумитэ, считает, что каратэ помогает развивать лидерские качества у детей. „Каратэ позволяет сформировать характер человека, наработать правильные практические навыки. И чем больше в обществе будет людей с такими навыками, как дисциплина, организованность, умение проявлять уважение к другому человеку, тем общество будет становиться лучше“, – рассказала спортсменка из Украины Светлана Шуваева.

Дружная команда из Нарвы