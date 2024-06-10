ВИДЕО | „Каратэ – это здоровое тело и уверенность в себе“: Шамиль Гусейнов уже 20 лет развивает каратэ в Нарве
Каратэ многие до сих пор считают экзотическим видом спорта, между тем в Нарве им уже давно занимаются профессионально. В спортцентре на улице Раквере много лет ведет секцию каратэ Шамиль Гусейнов — серебряный призер чемпионата Эстонии 2009 года, серебряный призер Кубка мира в Сантьяго в прошлом году, судья международных соревнований, член правления Эстонской федерации каратэ, председатель правления Нарвского союза физкультуры и спорта.
А еще он бранчиф, то есть руководитель, Международной организации карате Киокушинкай IKO MATSUSHIMA в Эстонии. В Нарве Шамиль Гусейнов является популяризатором каратэ, которое считает не столько спортом, сколько доступным каждому правильным стилем жизни, пишет gazeta.ee.
В конце мая он организовал в Нарве уже 8-й международный турнир по каратэ, в рамках которого в Нарвском спортценре прошли состязания юных и взрослых каратистов, а также мастер-классы с участием сильнейших спортсменов. „Нарвская газета“ пообщалась с участниками международного турнира из Эстонии, Украины, Польши и Израиля и попросила их рассказать о том, какую пользу приносят занятия каратэ — человеку и обществу в целом.
В турнире в качестве судьи и наставника участвовал Сергей Лукьянчиков (7 Дан), бранчиф Украины и шеф-инструктор по технике Всемирной организации IKO Matsushima Kyokushinkaikan, включающей в себя 65 стран со всех континентов. Его учителем был сам нынешний президент организации Канчо Йошиказу Мацушима, а Сергей занимается каратэ уже 45 лет. „Каратэ – это не просто какие-то техники или удары, это культура движений и культура общения, умение преодолевать себя и двигаться по выбранному пути. Спорт в каратэ – это лишь маленькая часть.
Спорт не бесконечен, он ограничен возрастом, скажем, до 35 лет. Но каратэ можно заниматься в любом возрасте без ограничений и постоянно совершенствоваться“, – рассказал „НГ“ Сергей Лукьянчиков. Мы попросили и других участников соревнований рассказать, что они думают о пользе каратэ.
Максим Максимов (3 Дан), из Польши, чемпион мира и Европы в разделе кумитэ, считает, что каратэ помогает развивать лидерские качества у детей. „Каратэ позволяет сформировать характер человека, наработать правильные практические навыки. И чем больше в обществе будет людей с такими навыками, как дисциплина, организованность, умение проявлять уважение к другому человеку, тем общество будет становиться лучше“, – рассказала спортсменка из Украины Светлана Шуваева.
Дружная команда из Нарвы
Команда нарвского клуба Torna-do была представлена как опытными спортсменами, такими, как чемпионка Эстонии Беатриче Хубер, так и начинающими. 15-летняя Беатриче Хубер занимается каратэ 8 лет, ее самое крупное достижение – третье место по кумитэ на 5-м Кубке мира в Шанхае. „Для меня каратэ – это здоровое тело и уверенность в себе“, – считает Беатриче, которая помимо спорта успевает серьезно заниматься музыкой.
Член клуба Torna-do Мария Кривенко, которой сейчас 13 лет, занимается каратэ три года, и в соревнованиях участвует всего в четвертый раз. „Я мечтала заниматься именно этим спортом, потому что мне нравится то, каких результатов можно достичь. Нравится, что у нас дружная команда и тренер, которые всегда могут поддержать“. Марию поддерживает также ее папа, который ездит с ней на все соревнования, помогает надевать защиту и болеет за дочь. „Мне кажется, Мария стала увереннее в себе. Я считаю, если уже она начала заниматься и ей это нравится, то нужно продолжать“, – рассказал он.
Подробнее — в видео о руководителе клуба Torna-do Шамиле Гусейнове из цикла „Вдохновляющие нарвитяне“.
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