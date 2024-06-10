Выборы в Европарламент
10.06.2024, 13:16

ВИДЕО | Кылварт: нереалистично одновременно быть евродепутатом, сидеть в горсобрании и руководить партией

 (58)

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал в понедельник (10.06) в специальной утренней программе Delfi TV, что полученный им мандат Европарламента — это мандат всей партии, он также отметил, что одновременно сидеть на нескольких стульях — нереалистично.

Комментируя свой результат, Кылварт сказал, что амбиции всегда выше. „Я считаю, что для Центристской партии это хороший результат, потому что у нас такой же результат по сравнению с предыдущими выборами в Европейский парламент. Учитывая, что у нас был довольно длительный сложный период и на сей раз не было возможности провести платную кампанию, я считаю, что результат хороший“.

Лидер центристов сказал, что еще не начал искать себе квартиру в Брюсселе, так как прежде всего он должен решить, что делать с мандатом.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (58)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии