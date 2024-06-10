Подкаст Кассы здоровья: 3 факта о зрении и здоровье глаз, которые полезно знать каждому
Всем известна поговорка „что имеем — не храним, потерявши — плачем“. Давайте же разберемся, как правильно позаботиться о здоровье наших глаз, чтобы не пришлось потом горевать.
Как часто нужен профилактический осмотр зрения?
Наше зрение развивается в течение первых 7–8 лет жизни, и различные факторы, которые препятствуют этому развитию, могут вызвать амблиопию (т. н. ленивый глаз). В таком случае зрение просто не развивается полноценно и в последствии не подлежит коррекции. Важно, что на ранних этапах развития ребёнка лечение амблиопии в определенной степени возможно, поэтому так важен профилактический осмотр глаз и зрения у детей дошкольного возраста! В Эстонии (согласно руководству по наблюдению за здоровьем детей) профилактический осмотр глаз проводится семейным врачом. Профилактический осмотр впервые проходит уже в первые дни жизни новорожденного, а дальше в возрасте 6 месяцев, одного года, трех и 5–6 лет. В случае каких-либо жалоб или вопросов стоит сразу обратиться к семейному врачу. При необходимости и наличии отклонений семейный врач направляет ребенка на консультацию к офтальмологу.
Во взрослом возрасте дела обстоят иначе – уже с подросткового возраста в профилактическом осмотре нет необходимости, т. к. вероятность незаметно протекающих заболеваний незначительна, а в случае ухудшения зрения человек сам почувствует изменения и сможет обратиться к специалисту.
Что делать, если зрение ухудшилось?
Существует множество совершенно разных причин снижения остроты зрения, поэтому в случае ухудшения зрения в первую очередь стоит проконсультироваться с семейным врачом, чтобы в ходе беседы выяснить, каковы вероятные причины проблемы и как действовать дальше.
Так, приблизительно в возрасте сорока лет часто возникают проблемы с чтением, тогда как на дальние расстояние проблем со зрением не сопутствует. В таком случае мы имеем дело с т. н. пресбиопией – это связанное с возрастом изменение зрения, обусловленное естественной утратой гибкости хрусталика и, в связи с этим, способности глаза фокусироваться на близких объектах. В подобных ситуациях достаточно обратиться к оптометристу в магазин оптики и приобрести очки.
Если же окажется, что и при правильно подобранной коррекции острота зрения не в порядке, то в таких случаях стоит обратиться на проверку к глазному врачу. В том, на сколько срочно нужно попасть на прием к офтальмологу, поможет разобраться семейный врач, а при необходимости сможет проконсультироваться с глазным врачом посредством электронной консультации.
Какие есть полезные привычки для профилактики глазных заболеваний?
Не маловажно защищать глаза от возможных вредных воздействий. Так, на открытом воздухе советуется носить солнцезащитные с максимальной 100% защитой от УФ-лучей, а случае работы с химическими веществами или в пыльной среде, не забывать использовать защитные очки.
Во время интенсивной работы за монитором компьютера стоит делать регулярные паузы для того, чтобы каждые 20–30 минут расслабить внутриглазную мышцу – для этого посмотрите вдаль в течение 20 секунд. Это упражнение одинаково важно и для детей, и для взрослых!
Вообще любая деятельность, связанная с долгой концентрацией зрительного внимания, может вызывать усталость и сухость глаз. Поэтому помимо перерывов полезно также использовать увлажняющие капли, или т. н. искусственные слезы. Не бойтесь „передозировать“ с увлажняющими каплями – привыкание или зависимость от искусственных слез невозможна.
Больше полезной информации на тему здоровья глаз Вы можете узнать в подкасте „Кассы здоровья“, в котором Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от Кассы здоровья, и врач-офтальмолог Восточно-Таллиннской Центральной больницы Мария Чистяков обсуждают наиболее часто возникающие вопросы в связи с профилактикой и лечением глазных заболеваний.