Подкаст Кассы здоровья: 3 факта о зрении и здоровье глаз, которые полезно знать каждому

Как часто нужен профилактический осмотр зрения?

Наше зрение развивается в течение первых 7–8 лет жизни, и различные факторы, которые препятствуют этому развитию, могут вызвать амблиопию (т. н. ленивый глаз). В таком случае зрение просто не развивается полноценно и в последствии не подлежит коррекции. Важно, что на ранних этапах развития ребёнка лечение амблиопии в определенной степени возможно, поэтому так важен профилактический осмотр глаз и зрения у детей дошкольного возраста! В Эстонии (согласно руководству по наблюдению за здоровьем детей) профилактический осмотр глаз проводится семейным врачом. Профилактический осмотр впервые проходит уже в первые дни жизни новорожденного, а дальше в возрасте 6 месяцев, одного года, трех и 5–6 лет. В случае каких-либо жалоб или вопросов стоит сразу обратиться к семейному врачу. При необходимости и наличии отклонений семейный врач направляет ребенка на консультацию к офтальмологу.

Во взрослом возрасте дела обстоят иначе – уже с подросткового возраста в профилактическом осмотре нет необходимости, т. к. вероятность незаметно протекающих заболеваний незначительна, а в случае ухудшения зрения человек сам почувствует изменения и сможет обратиться к специалисту.

Что делать, если зрение ухудшилось?

Существует множество совершенно разных причин снижения остроты зрения, поэтому в случае ухудшения зрения в первую очередь стоит проконсультироваться с семейным врачом, чтобы в ходе беседы выяснить, каковы вероятные причины проблемы и как действовать дальше.

Так, приблизительно в возрасте сорока лет часто возникают проблемы с чтением, тогда как на дальние расстояние проблем со зрением не сопутствует. В таком случае мы имеем дело с т. н. пресбиопией – это связанное с возрастом изменение зрения, обусловленное естественной утратой гибкости хрусталика и, в связи с этим, способности глаза фокусироваться на близких объектах. В подобных ситуациях достаточно обратиться к оптометристу в магазин оптики и приобрести очки.