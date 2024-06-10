Новости Ида-Вирумаа
10.06.2024, 13:52

„Центристов ничего не смущает": завхозом Нарвской больницы стал депутат Андрей Иванкив

 
Нарвская больница
Нарвская больница
ФОТО: Дмитрий Федоткин | Erakogu

На должность начальника хозяйственной службы Нарвской больницы претендовал 21 человек, из них в результате собеседования выбрали только троих, а контракт будет подписан с депутатом нарвского горсобрания Андреем Иванкивым. Основными требованиями к кандидатам были знание русского языка на С1 и эстонского - на В1. Оппозиция еще на момент объявления срочного конкурса заявляла, что условия прописали специально под своего человека. Так и вышло.

Как прокомментировал RusDelfi член правления больницы Юллар Ланно, конкурс на должность руководителя Нарвской больницы зависел от текущей ситуации и стоящих перед больницей задач. „Я считаю, что больница получила высокоответственного и финансово дисциплинированного, добросовестного коллегу с опытом управления коллективом, в котором более сотни человек“, - пояснил Ланно.

Андрей Иванкив, депутат нарвского горсобрания

По мнению нарвской оппозиции, оценить на 100% кандидатуру сложно, так как с CV Иванкива депутаты не знакомы.

Яна Кондрашова, лидер депутатской фракции Respekt, считает, что на этом месте должен быть человек, который хорошо владеет эстонским языком, а Иванкив, судя по тому, что она слышала в зале горсобрания, не очень хорошо общается по-эстонски. „Говорить надо не только с Нарвой, но и с другой Эстонией, это может быть не только письменное общение, но и телефонное“, - уточняет Кондрашова. По мнению депутата, не владея языком, можно привести больницу в сложную ситуацию. Ланно, напоминает она, неоднократно публично высказывался, что ему важно, чтобы все в больнице свободно говорили на эстонском, а тут берет человека, который недостаточно хорошо это делает.

„Это странное решение, слишком много обстоятельств в этом деле, которые указывают на то, что центристы работают своими старыми методами, организуют себе подконтрольных людей, - полагает Яна Кондрашова. - Депутат не должен трудоустраиваться благодаря своему статусу, у него должна быть своя работа перед тем, как он избирается. Будучи подконтрольным, когда от твоего решения в зале горсобрания зависит твое рабочее место, невозможно быть независимым политиком“.

„Все предсказуемо и печально, была надежда, что при высокой конкуренции проведут конкурс честно, но центристов ничего не смущает“, - подытоживает Кондрашова.

Председатель совета Нарвской больницы, депутат горсобрания и Рийгикогу Алексей Евграфов, напротив, не видит проблемы в сложившейся ситуации. „Получается, что если ты депутат, то вообще нигде не можешь работать?“ - высказал свое мнение Евграфов.

„Эти инсинуации, когда депутаты получают якобы какое-то преимущество, я не приемлю, отношусь к ним скептически, - сказал RusDelfi Евграфов. - Каждый руководитель выбирает себе ту команду, с которой он может достичь наилучшего результата. Мы как члены совета доверяем Ланно“.

Евграфов заверил, что члены совета никак не влияли на выбор начальника хозяйственной службы Нарвской больницы.

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