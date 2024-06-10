Ляэнеметс: обещаю, что, попав теперь в высшую политическую лигу, мы не будем почивать на лаврах

“Социал-демократы доказали, что являются партией, которая выполняет свои предвыборные обещания и придерживается своих принципов как до, так и после выборов. То, что мы защищаем права человека, европейские ценности, благополучие жителей и солидарность, находит все более широкий отклик в сердцах людей. Теперь мы являемся безусловной ведущей левоцентристской политической силой Эстонии“, – сказал Ляэнеметс.

По его словам, на выборах в Европарламент победил более толстый кошелек, но социал-демократы провели наиболее содержательную кампанию, на что указывает и победа в большинстве предвыборных дебатов. Сильный результат социал-демократов показывает, что жители Эстонии хотят видеть сильный и единый Евросоюз, и чтобы европейские ценности преобладали и внутри страны.

“Популярность идей социал-демократов за полтора года выросла в обществе Эстонии более чем в три раза – люди хотят солидарное государство, образование и здравоохранение на высоком уровне, рост благосостояния и защиту достойного уровня жизни по всей стране. Обещаю, что, попав теперь в высшую политическую лигу, мы не будем почивать на лаврах. Социал-демократы, являясь единственной в Эстонии политической силой, уравновешивающей правые партии, и дальше будут активно действовать, чтобы изменить жизнь людей к лучшему на следующих муниципальных и парламентских выборах“, – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.

Марина Кальюранд, уже второй раз подряд победившая в Эстонии на выборах в Европарламент, отметила, что она вместе со Свеном Миксером следующие пять лет в качестве депутатов Европарламента будут отстаивать открытую, дружелюбную и уважительную ко всем людям политику.

“Благодарю всех, кто поддержал нас и проголосовал за свободу, справедливость и безопасность. Всех, для кого важны внешняя безопасность Эстонии и победа Украины, права работников, улучшение материального положения людей и обеспечение внутренней безопасности Эстонии, поскольку происходящее в Европе напрямую влияет и на нашу страну“, – сказала она.

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